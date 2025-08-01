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01 августа 2025 в 16:24

Что считается экстремистским в книгах и музыке в 2025 году?

Штрафы за книги и музыку: что сейчас считается экстремистским? Штрафы за книги и музыку: что сейчас считается экстремистским? Фото: Shutterstock/FOTODOM

Штрафы за чтение книжек и прослушивание музыки могут быть назначены пользователям интернета уже с сентября 2025 года. Но можно расслабиться, так как штрафы хотят выписывать только при изучении определенной литературы. Все нюансы закона о штрафах за экстремизм — в материале NEWS.ru.

Как определяют экстремистский контент?

Госдума уже приняла, а президент России Владимир Путин подписал новый закон об ответственности за поиск экстремистских материалов.

Как же понять, экстремистский ли вы контент сейчас читаете, и по каким критериям контент признается экстремистским? Стоит понимать, что запрещенными могут считаться материалы, содержащие:

  • информацию о разрушении основ конституционного строя, нарушении территориальной целостности РФ;

  • оправдание терроризма в публичном пространстве;

  • подстрекательство к социальной, расовой, национальной или религиозной розни;

  • данные о том, как «примерить» на себя нацистскую атрибутику;

  • информацию о том, как организовать экстремизм-преступление;

  • инструкцию, как передавать деньги «во благо» существования экстремистских движений.

Однако по факту главный критерий запрещенного отныне контента — это его признание экстремистским и включение в соответствующий перечень, о котором мы расскажем ниже.

Что считается экстремистским в книгах и музыке в 2025 году? Что считается экстремистским в книгах и музыке в 2025 году? Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какие штрафы грозят за нарушение?

Закон о штрафах за экстремизм вступит в силу с 1 сентября 2025 года, и в КоАП укажут информацию о штрафах за поиск экстремизма в интернете. Предполагается, что особо любознательные физлица будут платить от трех до пяти тысяч рублей, должностные лица — от 10 до 50 тысяч рублей, юрлица — от 100 тысяч до 1 млн рублей.

Отметим, что если, например, журналисты, исследователи, юристы, которые часто обращаются к различным материалам в рамках своей деятельности, случайно найдут «не то», то нужно будет еще доказать, что они искали запрещенные документы намеренно. По сути, каждый пользователь может оплошать, из-за ключевых слов автоматизированные системы могут выдать вам ссылки на экстремистские материалы. Семь раз проверь — один раз кликни, чтобы не нарваться на штраф за экстремизм.

Как проверить, не запрещена ли песня или книга?

Наказание ожидает тех, кто намеренно ищет в интернете экстремистские материалы, в том числе с помощью VPN. «Запрещенкой» считается контент, который внесен в федеральный реестр экстремистских материалов Минюста. Также нельзя гуглить вещи, указанные в п. 3 ст. 1 ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». Уверены, что у вас не родятся злонамерения, но все же ставим вас в известность, что на просторах интернета экстремистскими считаются порядка 5,5 тысячи материалов. Штрафы за экстремизм подобного рода — новые вводные интернет-реальности, будьте к этому готовы.

Пора беззаботного пребывания в интернете завершается. С 1 сентября 2025 года, когда начнет действовать закон о штрафах за экстремизм, нужно быть особо внимательными, когда заходите в поисковик.

общество
экстремизм
Минюст РФ
штрафы
Алина Ясинская
А. Ясинская
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