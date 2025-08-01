С кедровыми орешками: кабачковую икру «Черный трюфель» съедят подчистую

Этот гастрономический шедевр должен оказаться на вашей кухне. Родные и гости будут просить еще, поэтому готовьте больше! NEWS.ru предлагаем рецепт кабачковой икры с кедровыми орешками.

Нужны: 1,7 кг молодых кабачков, 80 г вяленых черных томатов, 40 мл трюфельного масла холодного отжима, 1 морковка, 1 лук-шалот, 1 головка черного чеснока, 2 ст. л. сиропа из граната, 1 ч. л. копченой гималайской соли и 50 г обжаренных кедровых орешков.

Как готовить эту кабачковую икру: главный ингредиент нарезаем кубиками с сохранением кожуры, морковь шинкуем, черный чеснок превращаем в пасту в ступке. В чугунном казане обжариваем лук-шалот до состояния карамелизации. Добавляем морковь и томим на медленном огне 7 минут. Закладываем кабачок и тушим под гнетом 25 минут.

Дальше по рецепту кабачковой икры вводим томаты и специи за 5 минут до готовности. Заправляем трюфельным маслом и гранатовым сиропом. Пюрируем с сохранением текстуры и закатываем в стерилизованные банки.