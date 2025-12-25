Новый год — 2026
Инвестор предупредил о надвигающемся финансовом кризисе в Китае

Инвестор Коган: реальный госдолг Китая к 2025 году составил 96% ВВП

Фото: Kobe Li/Keystone Press Agency/Global Look Press
Стабильность китайской экономики оказалась под вопросом из-за гигантского госдолга, который к 2025 году достиг 96% ВВП, заявил в своем Telegram-канале инвестиционный банкир Евгений Коган. Основными ударами по бюджету стали последствия пандемии, торговые войны с США и крах рынка недвижимости.

Ситуация осложняется тем, что правительство тратит гораздо больше, чем зарабатывает, а дефицит бюджета остается на опасном уровне — более 8%. По мнению Когана, главная угроза кроется в «скрытых долгах» регионов. Долгое время местные власти в КНР использовали хитрую схему: они брали кредиты через посредников, строили на эти деньги дороги и мосты, а долги отдавали с продажи земли застройщикам. С учетом этих трат реальный долг Китая составляет уже 125% ВВП — столько же, сколько у США.

Поэтому при долгосрочных инвестициях стоит учитывать, что вероятность долгового кризиса в Китае отнюдь не меньше, чем в США. Так что не исключаю в будущем прилета черного лебедя с Востока, — посоветовал Коган.

Инвестор предупреждает, что вероятность долгового кризиса крайне высока. Резюмируя все сказанное, он отметил, что китайская экономика больше не является тихой гаванью, и масштабный финансовый обвал на Востоке — лишь вопрос времени.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что госдолг страны находится на низком уровне в 17,7% от ВВП, что позволяет государству полностью выполнять все социальные обязательства. По словам президента, при рекордно низкой безработице в 2,2% реальные зарплаты в стране выросли на 4,5%, а инфляция по итогам года ожидается в районе 5,8%.

