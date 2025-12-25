«Не гадаю на кофейной гуще»: Роднина оценила перспективы Валиевой в спорте Депутат Роднина: вопрос о перспективах Валиевой нужно адресовать ей самой

Вопрос о перспективах Камилы Валиевой после возвращения на лед нужно адресовать ей самой, заявила в разговоре с «Чемпионатом» трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина. Она отметила, что не умеет гадать на кофейной гуще.

Вопрос о перспективах Камилы нужно адресовать ей, а не мне. При чем тут мой опыт? Никогда не тренировала Валиеву и не знаю о ее состоянии. Не только физическом, но и психологическом. Последний раз видела Камилу на льду на Олимпиаде — это практически четыре года назад. Гадать на кофейной гуще я не умею. У нас было много разных примеров как в фигурном катании, так и в спорте и жизни. Под каким она будет примером — никто не знает, — заявила Роднина.

Четырехлетняя дисквалификация Валиевой официально завершилась. Срок ее отстранения от соревнований истек 25 декабря. Валиева уже возобновила активные тренировки для продолжения карьеры. Сейчас она занимается в школе олимпийской чемпионки Татьяны Навки.

Ранее российская фигуристка, чемпионка Универсиады-2019 в танцах на льду Бетина Попова заявила, что Валиева обязательно вернется на соревнования. Она заявила, что спортсменка находится в хорошей форме. Попова отметила уникальное скольжение и хореографию Валиевой. Также она выделила вращения фигуристки.