Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 13:28

«Не гадаю на кофейной гуще»: Роднина оценила перспективы Валиевой в спорте

Депутат Роднина: вопрос о перспективах Валиевой нужно адресовать ей самой

Камила Валиева Камила Валиева Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Вопрос о перспективах Камилы Валиевой после возвращения на лед нужно адресовать ей самой, заявила в разговоре с «Чемпионатом» трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина. Она отметила, что не умеет гадать на кофейной гуще.

Вопрос о перспективах Камилы нужно адресовать ей, а не мне. При чем тут мой опыт? Никогда не тренировала Валиеву и не знаю о ее состоянии. Не только физическом, но и психологическом. Последний раз видела Камилу на льду на Олимпиаде — это практически четыре года назад. Гадать на кофейной гуще я не умею. У нас было много разных примеров как в фигурном катании, так и в спорте и жизни. Под каким она будет примером — никто не знает, — заявила Роднина.

Четырехлетняя дисквалификация Валиевой официально завершилась. Срок ее отстранения от соревнований истек 25 декабря. Валиева уже возобновила активные тренировки для продолжения карьеры. Сейчас она занимается в школе олимпийской чемпионки Татьяны Навки.

Ранее российская фигуристка, чемпионка Универсиады-2019 в танцах на льду Бетина Попова заявила, что Валиева обязательно вернется на соревнования. Она заявила, что спортсменка находится в хорошей форме. Попова отметила уникальное скольжение и хореографию Валиевой. Также она выделила вращения фигуристки.

Камила Валиева
дисквалификация
российские спортсмены
фигурное катание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Десятки артистов снялись в шоу «VK ПОД ШУБОЙ»
«Знаковое выступление»: политолог о словах сына Байдена про Украину
В Госдуме оценили идею об исключении детей из школ за нападения на учителей
Китай пригрозил США ответными мерами за повышение пошлин
В Петербурге грядут перебои с интернетом в Новый год
Песков раскрыл, с кем Путин проведет международный телефонный разговор
«Чебурашка 2» — прорыв или провал: что известно, побьет ли рекорд в прокате
В Кремле усомнились в адекватности Зеленского после его заявлений
В Кремле раскрыли подробности встречи Путина с бизнесменами
«Некультурно и озлобленно»: Песков о рождественском обращении Зеленского
Дагестанский боец ММА четыре часа калечил связанную подругу
Путин поздравил Трампа с Рождеством
Шохин раскрыл позицию Путина по спору между банками и маркетплейсами
«Не от хорошей жизни»: политолог ответил, почему сын Байдена критикует Киев
Онищенко раскрыл, отменят ли массовые мероприятия на Новый год из-за гриппа
Сомнолог ответила, кому полезно спать в обеденный перерыв
Китай призвал бороться с возрождением в Японии опасной идеологии
Переспавшая с тысячей мужчин порномодель публично оскорбила флаг Индонезии
«Нужно больше»: Трамп рассказал, какие кадры необходимо привлечь в США
В России добыли два алмаза, похожих на елочные игрушки
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом
Семья и жизнь

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.