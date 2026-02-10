Российский шорт-трекист заявил о единстве сборной на Олимпиаде-2026 Шорт-трекист Посашков рассказал о взаимной поддержке в сборной на Олимпиаде-2026

Российский шорт-трекист Иван Посашков рассказал о единстве сборной на Олимпийских играх — 2026 в Милане. В беседе со «Спорт-Экспрессом» он уточнил, что все спортсмены поддерживают друг друга.

Живем по 1-2 человека, находимся на одном этаже. Есть такое понятие, как сила команды — мы все поддерживаем друг друга. Если бы не чувствовалось, что приехали одной командой, было бы очень плохо. Ощущение есть, — заявил он.

10 февраля Посашков не смог пройти квалификацию на дистанции 1000 метров. В своем забеге Иван финишировал на последнем, четвертом месте. Помимо этого, россиянин получил дисквалификацию за толчок соперника.

Ранее российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева не прошли квалификацию в спринтерской гонке на Олимпиаде-2026. Оба спортсмена не смогли выйти в четвертьфинал и не будут бороться за медали. Непряева показала 31-й результат в квалификации. Коростелев стал 35-м, уступив норвежцу Йоханнесу Клебо 12,51 секунды. После неудачного результата Непряева заявила, что «чувствует себя слабачкой».