Вернулась править? Валиева выступит на соревнованиях, чего ждать

Фигуристка Камила Валиева объявила о возвращении к соревнованиям после дисквалификации за допинг. Где выступит спортсменка, какие у нее шансы на победу после возобновления карьеры, под чьим руководством тренируется — в материале NEWS.ru.

В каких соревнованиях выступит фигуристка Валиева

Первым турниром, в котором 19-летняя Валиева примет участие после двухлетней дисквалификации, станет чемпионат России по прыжкам. Соревнования пройдут в Москве в период с 31 января по 1 февраля.

«Друзья, у меня для вас новость — я возвращаюсь на большой лед. Конечно, очень волнуюсь, но гораздо сильнее жду момента, когда снова почувствую соревновательный азарт на чемпионате России по прыжкам», — написала Валиева в своем Telegram-канале.

Спортсменка также выступит на Кубке Первого канала, который пройдет в период с 18 по 23 марта.

«Одну из своих новых программ впервые покажу на Кубке Первого канала — для меня это будет особенный праздник. Хочу пригласить вас сопровождать меня на этом пути, ведь именно ваши любовь и поддержка стали для меня самым мощным источником мотивации», — сказала фигуристка.

Валиева завоевала золотую медаль на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, выступая в командном турнире. 29 января 2024-го Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал спортсменку на четыре года за употребление допинга. В организме фигуристки был обнаружен запрещенный препарат триметазидин. Все результаты Валиевой начиная с 25 декабря 2021 года аннулировали.

Адвокаты спортсменки выдвинули несколько версий попадания триметазидина в ее организм: через еду, которую готовил ее дедушка Геннадий Соловьев, а также через загрязнение медицинского препарата, который она принимала перед соревнованиями. Представители фигуристки также заявили, что ей могли подсыпать запрещенное вещество в еду или воду. Однако ни Всемирное антидопинговое агентство (WADA), ни CAS не поверили в эти версии.

Валиеву лишили золотых медалей чемпионата Европы и России. У РФ также отобрали золото командного турнира Олимпиады-2022.

Валиева может официально выступать на соревнованиях с 25 декабря 2025 года. В последний раз она принимала участие в чемпионате России — 2023, где заняла третье место. Золото и серебро завоевали Аделия Петросян и Софья Муравьева.

Может ли Валиева добиться высоких результатов после возобновления карьеры

Камила вернется на соревнования и добьется высоких результатов, заявила NEWS.ru серебряный призер чемпионата мира 2012 года фигуристка Алена Леонова. По ее словам, спортсменка набрала хорошую форму, выступая на ледовых шоу.

«Безусловно, Валиева будет гораздо сильнее, чем раньше, особенно с моральной точки зрения», — сказала Леонова.

Валиева вернется на прежний уровень после длительной дисквалификации, считает заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

«Валиева молодец! Желаем ей восстановиться. Четырехлетней дисквалификацией Камилу хотели убить, но получилось только прибить. Мне кажется, что у Валиевой все хорошо. Видела ее на шоу у Татьяны Навки — она прекрасно выглядит. Прекрасно, что Валиева решила продолжить свою карьеру и работает сейчас над этим. Нам ее не хватает, я ее очень люблю. Она большой и настоящий талант», — заявила Тарасова.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в беседе с NEWS.ru выразила надежду, что Валиевой удастся вернуться на прежний уровень. Она отметила, что ждет фигуристку на льду.

Чемпион Олимпиады 2002 года в Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин заявил, что у Валиевой есть все шансы вернуться в число сильнейших.

«Четыре года прошло — это огромный срок, пропасть. Но судя по тому, на каком уровне сейчас находится женское одиночное фигурное катание, у Камилы все есть для того, чтобы вновь быть в когорте сильнейших, не просто среди, а выше всех», — сказал он.

Валиева прекрасно катается, несмотря на длительную дисквалификацию, заявил NEWS.ru серебряный призер Олимпиады Александр Энберт. По его словам, технический запас спортсменки позволяет ей вернуться на прежний уровень и стать еще сильнее. Бывший фигурист также не исключил, что Валиева выступит на следующей Олимпиаде, если сохранит мотивацию.

«Покажет только время. Камила прекрасно катается. Она выросла, изменилась, наверное, мы не увидим такого количества четверных в ее программе. У меня оптимистичные ожидания», — сказал Энберт.

У кого тренируется фигуристка Валиева

1 октября стало известно, что Валиева решила возобновить карьеру под руководством тренера Светланы Соколовской в школе олимпийской чемпионки Татьяны Навки. До допинг-скандала спортсменка тренировалась в группе Этери Тутберидзе, с которой трогательно попрощалась, вручив букет цветов.

Навка пообещала оказать всестороннюю поддержку фигуристке.

«Безусловно, предстоит огромная, колоссальная работа, чтобы вернуть Камилу в спортивные кондиции. Это будет непросто, но я уверена, что в любом случае все зависит от нее самой. Конечно, нужно пожелать Камиле, чтобы здоровье ее не подвело», — заявила она.

Тарасова удивилась решению Валиевой возобновить карьеру в школе Навки.

«Почему не Этери Георгиевна, что случилось? Она ее не взяла или Камила сама решила так? Я практически не верю в это дело. Дай бог, чтобы все получилось», — заявила Тарасова.

Валиева решила сменить тренера, потому что, возможно, ищет для себя новую методику и технические приемы, считает Энберт. По его словам, смена наставника в фигурном катании является нормальным процессом.

«Спортсмены меняют тренеров, я неоднократно это делал. Валиева лучше расскажет. Не знаю, что Камила почувствовала и захотела. Это не уникальный случай», — сказал Энберт.

