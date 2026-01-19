Фигурист Энберт раскрыл, почему Валиева сменила тренера

Российская фигуристка Камила Валиева решила сменить тренера, потому что, возможно, ищет для себя новую методику и технические приемы, заявил NEWS.ru серебряный призер Олимпиады Александр Энберт. По его словам, смена тренера в фигурном катании является нормальным процессом.

Спортсмены меняют тренеров. Я неоднократно это делал. Здесь она лучше расскажет. Не знаю, что она почувствовала и захотела. Смена тренера в фигурном катании — нормальный процесс. Это не уникальный случай, может быть, ищет для себя новую методику и технические приемы, — сказал Энберт.

Ранее Валиева объявила о возвращении на соревнования. Она заявила об участии в Кубке Первого канала и чемпионате России по прыжкам. Валиева также поблагодарила поклонников, назвав их любовь и поддержку главным источником мотивации для возвращения. По словам Энберта, Валиева уже сейчас прекрасно катается, несмотря на длительную дисквалификацию. Он не исключил, что фигуристка может выступить на следующей Олимпиаде, если сохранит мотивацию.