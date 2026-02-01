Зимняя Олимпиада — 2026
01 февраля 2026 в 16:28

Возвращение Валиевой завершилось в полуфинале

Валиева не прошла в финал чемпионата России по прыжкам

Камила Валиева выступает в полуфинале женских соревнований чемпионата России — 2026 по прыжкам в фигурном катании в Москве Камила Валиева выступает в полуфинале женских соревнований чемпионата России — 2026 по прыжкам в фигурном катании в Москве Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фигуристка Камила Валиева не сумела выйти в финал чемпионата России по прыжкам на коньках в Москве. Для спортсменки это первый турнир после возвращения к соревнованиям в конце октября.

Валиева набрала 53,33 балла за выступление в полуфинале, этого не хватило для попадания в тройку лучших и продолжения борьбы. Сейчас спортсменке 19 лет, она возобновила карьеру и тренируется в команде Татьяны Навки под руководством Светланы Соколовской.

Фигуристку дисквалифицировал Спортивный арбитражный суд за нарушение антидопинговых правил. Валиева лишилась ряда наград, включая золото чемпионата Европы 2022 года. До отстранения она занималась в группе Этери Тутберидзе.

Ранее фигуристка Александра Игнатова (до замужества — Трусова), серебряный призер Олимпиады, не смогла выйти в полуфинал чемпионата России по прыжкам в своем первом официальном старте с ноября 2022 года и после рождения сына. Она набрала 22,77 балла, допустив ошибку на тройном флипе. Параллельно спортсменка выступила и в дуэтах со своим мужем Макаром Игнатовым.

