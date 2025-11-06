Валиева лишилась золота за чемпионат Европы 2022 года

Международный союз конькобежцев (ISU) официально перераспределил медали чемпионата Европы 2022 года в женском одиночном катании, золото перешло от Камилы Валиевой к Анне Щербаковой, сообщила пресс-служба организации. Второе место заняла Александра Игнатова (ранее — Трусова), а третьей стала бельгийка Луна Хендрикс.

Это знаменует завершение длительного и сложного процесса для вовлеченных спортсменов. ISU хотел бы выразить свою признательность за их терпение, профессионализм и стойкость на протяжении всего этого периода. ISU рад, что эти фигуристы теперь получат признание и медали, которых они по праву заслуживают, — указали в пресс-службе.

Решение ISU было принято после вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS) от 29 января 2024 года, который дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, аннулировав ее результаты с 25 декабря 2021 года. Помимо золота чемпионата Европы, фигуристка лишилась ряда других национальных и международных наград.

Ранее сообщалось, что Валиева решила вернуться в спорт после завершения срока дисквалификации. Начать тренировки она планирует в конце октября, а участвовать в соревнованиях — с конца декабря. Последний раз Валиева выходила на старт на чемпионате России 2023 года, где заняла третье место.