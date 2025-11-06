Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 19:10

Валиева лишилась золота за чемпионат Европы 2022 года

ISU лишил Валиеву золота ЧЕ-2022 из-за допингового скандала

Камила Валиева Камила Валиева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Международный союз конькобежцев (ISU) официально перераспределил медали чемпионата Европы 2022 года в женском одиночном катании, золото перешло от Камилы Валиевой к Анне Щербаковой, сообщила пресс-служба организации. Второе место заняла Александра Игнатова (ранее — Трусова), а третьей стала бельгийка Луна Хендрикс.

Это знаменует завершение длительного и сложного процесса для вовлеченных спортсменов. ISU хотел бы выразить свою признательность за их терпение, профессионализм и стойкость на протяжении всего этого периода. ISU рад, что эти фигуристы теперь получат признание и медали, которых они по праву заслуживают, — указали в пресс-службе.

Решение ISU было принято после вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS) от 29 января 2024 года, который дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, аннулировав ее результаты с 25 декабря 2021 года. Помимо золота чемпионата Европы, фигуристка лишилась ряда других национальных и международных наград.

Ранее сообщалось, что Валиева решила вернуться в спорт после завершения срока дисквалификации. Начать тренировки она планирует в конце октября, а участвовать в соревнованиях — с конца декабря. Последний раз Валиева выходила на старт на чемпионате России 2023 года, где заняла третье место.

Камила Валиева
фигурное катание
Чемпионат Европы
Александра Трусова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Скоропостижно скончался худрук ансамбля «Светилен»
Закон о тишине в Ростовской области: что нужно знать
В Раде прокомментировали слова Лукашенко об украинцах
Еще один рекорд пал: Овечкин забил 900-й гол в НХЛ, кто поздравил Великого
Кравцов сообщил о планах обновить 900 спортивных залов по всей России
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году
Военэксперт раскрыл особенность дальнобойных планирующих бомб ВС РФ
Бизнесмена Фомина из Пензы подозревают в мошенничестве на 65 млн рублей
Мужчина нашел необычный способ экономии 21 тыс. рублей в месяц
Волгоград: штрафы за парковку и способы их оспорить
«Ядерный» ответ США, смертельная атака под Волгоградом: что будет дальше
Слуцкая оценила перспективы Камила Валиевой после возращения в спорт
Россия может провести чемпионат мира по водным видам спорта
«Только бы деньги содрать»: Путин обратил внимание на поборы с родителей
«До резни недалеко»: раскрыто отношение к украинским беженцам в Польше
«Понадобилась перестрелка»: как помирились Ким и Бакальчук, Wildberries
В Молдавии отказались от групп дружбы с Россией и Белоруссией
На двух депутатов АдГ завели дело о мошенничестве
Дальше
Самое популярное
Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября
Россия

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября

Все смешиваю за 5 минут — и в духовку: обалденная курочка с овощами в рукаве — готовится сама, вы отдыхаете
Общество

Все смешиваю за 5 минут — и в духовку: обалденная курочка с овощами в рукаве — готовится сама, вы отдыхаете

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.