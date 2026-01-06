Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 15:15

«Эмоционально очень тяжело»: Тутберидзе о скандале с Валиевой

Тутберидзе заявила о тяжелых переживаниях по поводу скандала с Валиевой

Камила Валиева и тренер Этери Тутберидзе Камила Валиева и тренер Этери Тутберидзе Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Отстранение фигуристки Камилы Валиевой от соревнований из-за допингового скандала стало колоссальным эмоциональным ударом для тренера Этери Тутберидзе, о чем она сама рассказала в разговоре с «Okko Спорт». Наставница звезды отметила, что тень этого скандала вокруг турнира продолжает преследовать тренерский штаб.

Я тогда сказала фразу: «Все понятно, но давайте поблагодарим олимпийских богов за то, что у нас все равно есть первое, второе места на Олимпиаде». Но эмоционально все это было очень тяжело. И до сих пор, — рассказала Тутберидзе.

25 декабря 2025 года официально завершился срок дисквалификации Камилы Валиевой. Спортсменка, которую лишили всех наград начиная с декабря 2021 года уже возобновила подготовку к официальным стартам. Однако тренируется она теперь не у Тутберидзе, а в академии Татьяны Навки под руководством Светланы Соколовской.

Ранее Валиева отметила завершение срока своей дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Она опубликовала праздничные фотографии. На снимках спортсменка запечатлена вместе со своей собакой в окружении цветочных букетов, к которым прикреплены воздушные шары.

Этери Тутберидзе
фигурное катание
Камила Валиева
соревнования
допинг
