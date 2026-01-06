«Эмоционально очень тяжело»: Тутберидзе о скандале с Валиевой Тутберидзе заявила о тяжелых переживаниях по поводу скандала с Валиевой

Отстранение фигуристки Камилы Валиевой от соревнований из-за допингового скандала стало колоссальным эмоциональным ударом для тренера Этери Тутберидзе, о чем она сама рассказала в разговоре с «Okko Спорт». Наставница звезды отметила, что тень этого скандала вокруг турнира продолжает преследовать тренерский штаб.

Я тогда сказала фразу: «Все понятно, но давайте поблагодарим олимпийских богов за то, что у нас все равно есть первое, второе места на Олимпиаде». Но эмоционально все это было очень тяжело. И до сих пор, — рассказала Тутберидзе.

25 декабря 2025 года официально завершился срок дисквалификации Камилы Валиевой. Спортсменка, которую лишили всех наград начиная с декабря 2021 года уже возобновила подготовку к официальным стартам. Однако тренируется она теперь не у Тутберидзе, а в академии Татьяны Навки под руководством Светланы Соколовской.

Ранее Валиева отметила завершение срока своей дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Она опубликовала праздничные фотографии. На снимках спортсменка запечатлена вместе со своей собакой в окружении цветочных букетов, к которым прикреплены воздушные шары.