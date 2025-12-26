Новый год — 2026
26 декабря 2025 в 11:50

Валиева показала подарки в честь окончания дисквалификации за допинг

Камила Валиева Камила Валиева Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Российская фигуристка Камила Валиева отметила завершение срока своей дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Она опубликовала в своем Telegram-канале праздничные фотографии. На снимках спортсменка запечатлена вместе со своей собакой. Они окружены большим количеством цветочных букетов, к которым прикреплены воздушные шары. На самом крупном шаре присутствует надпись: «С возвращением, Ками! Все только начинается».

25.12.2025, — подписала пост 19-летняя спортсменка.

Ранее сообщалось, что дисквалификация российской фигуристки, которая длилась четыре года, официально завершилась. Срок ее отстранения от участия в соревнованиях истек 25 декабря. Спортсменка уже приступила к интенсивным тренировкам, чтобы продолжить свою карьеру. Сейчас она занимается в тренировочной группе под руководством знаменитого тренера Татьяны Навки.

По мнению серебряного призера чемпионата мира Алены Леоновой, Валиева обязательно вернется на большой лед и покажет высокие результаты. В комментарии для NEWS.ru она отметила, что фигуристка уже демонстрирует хорошую форму, выступая в различных ледовых шоу.

фигурное катание
Камила Валиева
подарки
спортсмены
