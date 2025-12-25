«Будет гораздо сильнее»: фигуристка Леонова о возвращении Валиевой на лед

Фигуристка Камила Валиева обязательно вернется на соревнования и добьется высоких результатов, заявила NEWS.ru серебряный призер чемпионата мира Алена Леонова. По ее словам, спортсменка уже сейчас набрала хорошую форму, выступая на ледовых шоу.

Верю, конечно, глядя на ее форму, в которой она сейчас выступает на ледовом шоу. Безусловно, она будет гораздо сильнее, чем была. Особенно с моральной точки зрения, — сказала Леонова.

Четырехлетняя дисквалификация Валиевой официально завершилась. Срок ее отстранения от соревнований истек 25 декабря. Валиева уже возобновила активные тренировки для продолжения карьеры. Сейчас она занимается в школе олимпийской чемпионки Татьяны Навки.

Ранее российская фигуристка, чемпионка Универсиады-2019 в танцах на льду Бетина Попова заявила, что Валиева обязательно вернется на соревнования. Она заявила, что спортсменка находится в хорошей форме. Попова отметила уникальное скольжение и хореографию Валиевой. Также она выделила вращения фигуристки.