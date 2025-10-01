Валиева вернется в фигурное катание после четырехлетней дисквалификации

Российская фигуристка Камила Валиева планирует возобновить карьеру после окончания срока дисквалификации, сообщает издание «Спорт-Экспресс». Спортсменка сможет приступить к тренировкам в конце октября, а принимать участие в соревнованиях с конца декабря.

Последним стартом для 19-летней российской фигуристки стал чемпионат России 2023 года, где Валиева заняла третье место, уступив Аделии Петросян и Софье Муравьевой.

В январе 2024 года Валиеву отстранили от участия в соревнованиях на четыре года начиная с 25 декабря 2021 года после обнаружения в ее допинг-пробе триметазидина. Об этом стало известно во время Олимпийских игр в Пекине, когда Валиева уже внесла значительный вклад в победу российской сборной в командном турнире, хотя в итоге команде была присуждена бронзовая медаль.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова резко отреагировала на комментарии продюсера Яны Рудковской о работе ее коллеги Этери Тутберидзе. Тарасова отметила, что высказывания Рудковской являются некорректными и не отражают профессиональные достижения Тутберидзе.