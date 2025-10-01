Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
01 октября 2025 в 12:13

Валиева вернется в фигурное катание после четырехлетней дисквалификации

Камила Валиева Камила Валиева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская фигуристка Камила Валиева планирует возобновить карьеру после окончания срока дисквалификации, сообщает издание «Спорт-Экспресс». Спортсменка сможет приступить к тренировкам в конце октября, а принимать участие в соревнованиях с конца декабря.

Последним стартом для 19-летней российской фигуристки стал чемпионат России 2023 года, где Валиева заняла третье место, уступив Аделии Петросян и Софье Муравьевой.

В январе 2024 года Валиеву отстранили от участия в соревнованиях на четыре года начиная с 25 декабря 2021 года после обнаружения в ее допинг-пробе триметазидина. Об этом стало известно во время Олимпийских игр в Пекине, когда Валиева уже внесла значительный вклад в победу российской сборной в командном турнире, хотя в итоге команде была присуждена бронзовая медаль.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова резко отреагировала на комментарии продюсера Яны Рудковской о работе ее коллеги Этери Тутберидзе. Тарасова отметила, что высказывания Рудковской являются некорректными и не отражают профессиональные достижения Тутберидзе.

фигурное катание
допинг
отстранение
Камила Валиева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Следствие возбудило дело после гибели ребенка на базе отдыха в регионе РФ
Военэксперт назвал направления наступления ВСУ
Грузины подсказали: рецепт хачапури по-мегрельски
Капитан юношеской сборной России рассказал о впечатлениях от Игр стран СНГ
Штрафы за резину не по сезону: что изменилось в правилах на 2025 год
Нападающий СКА отреагировал на допуск россиян с флагом на Паралимпиаду
«5% ВВП — бюджет войны»: военэксперт о возможном конфликте России и НАТО
«Я человек терпеливый»: Машков о трудностях после прихода в «Современник»
Израильская армия разделила сектор Газа на северную и южную части
«В спортзале голенькие ребята»: боксера-наставника обвинили в педофилии
Суд вынес приговор получившей жилищный сертификат обманом иностранке
Обвиняемого в убийстве начальницы банка в Москве заключили под стражу
Семена Слепакова призвали лишить российского гражданства
«Тутберидзе не взяла?»: Тарасова о перезапуске карьеры Валиевой у Навки
«Радиостанция Судного дня» передала новое странное послание
Директора крупной строительной компании объявили в розыск
Террористы атаковали «Октоберфест»? Закрытие фестиваля, взрывы в Мюнхене
Житель Новосибирска остался без дорогой иномарки после застолья у цыган
Машков назвал важную обязанность каждого гражданина
Врач предупредил, когда лучше отказаться от походов в баню
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.