Российским шахматистам не разрешили выступать под флагом своей страны FIDE не разрешила россиянам выступать под своим флагом на взрослом уровне

Международная шахматная федерация (FIDE) приняла решение не допускать спортсменов из России и Белоруссии к выступлениям под своим флагом, сообщает сайт организации. Такое постановление было вынесено после консультаций с Международным олимпийским комитетом (МОК). Об этом сообщается на сайте FIDE.

На взрослых соревнованиях игроки из России и Белоруссии будут выступать под нейтральными символами. Совет FIDE уполномочен будет принимать дальнейшие решения принимая во внимание дополнительные консультации с МОК, а также практику других признанных МОК международных федераций, — говорится в сообщении Генассамблеи.

Ранее FIDE разрешила полное использование национальной символики России и Белоруссии во всех юниорских соревнованиях. Организация рекомендовала генеральной ассамблее восстановить их использование, а также предложила снять аналогичные ограничения для турниров среди спортсменов с ограниченными возможностями.

Российские спортсмены были отстранены от участия в командных международных турнирах в 2022 году после начала событий на Украине. В январе 2025 года федерация разрешила юношеским и паралимпийским сборным выступать в нейтральном статусе. Позднее, 11 декабря, исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным спортивным федерациям смягчить ограничения для юниоров из России и Белоруссии.