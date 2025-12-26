Российским шахматистам не разрешили выступать под флагом своей страны

Международная шахматная федерация (FIDE) приняла решение не допускать спортсменов из России и Белоруссии к выступлениям под своим флагом, сообщает сайт организации. Такое постановление было вынесено после консультаций с Международным олимпийским комитетом (МОК). Об этом сообщается на сайте FIDE.
На взрослых соревнованиях игроки из России и Белоруссии будут выступать под нейтральными символами. Совет FIDE уполномочен будет принимать дальнейшие решения принимая во внимание дополнительные консультации с МОК, а также практику других признанных МОК международных федераций, — говорится в сообщении Генассамблеи.
Ранее FIDE разрешила полное использование национальной символики России и Белоруссии во всех юниорских соревнованиях. Организация рекомендовала генеральной ассамблее восстановить их использование, а также предложила снять аналогичные ограничения для турниров среди спортсменов с ограниченными возможностями.
Российские спортсмены были отстранены от участия в командных международных турнирах в 2022 году после начала событий на Украине. В январе 2025 года федерация разрешила юношеским и паралимпийским сборным выступать в нейтральном статусе. Позднее, 11 декабря, исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным спортивным федерациям смягчить ограничения для юниоров из России и Белоруссии.