16 февраля 2026 в 15:56

«Дворовая игра»: Кожевников описал уровень хоккея на Олимпиаде без России

Экс-хоккеист Кожевников назвал дворовым олимпийский хоккейный турнир без России

Александр Кожевников
Олимпийский хоккейный турнир без участия сборной России сопоставим по уровню с дворовой игрой, заявил NEWS.ru двукратный чемпион ОИ Александр Кожевников. Он отметил, что с россиянами соревнование было бы интереснее и выгоднее с точки зрения бизнеса.

Если участвовала бы сборная России по хоккею, это было бы намного интереснее. На этом делается бизнес. У нас [Александр] Овечкин и другая плеяда игроков высочайшего уровня. А Олимпиада без России — дворовая игра, — сказал Кожевников.

Ранее легендарный канадский хоккеист Фил Эспозито резко осудил отстранение сборной России от участия в Олимпиаде-2026. Он назвал отсутствие российских атлетов на турнире большой потерей для мирового спорта. Эспозито отметил, что без участия сильнейших игроков соревнование нельзя считать по-настоящему легитимным и значимым.

Мнение легендарного канадца разделяет и американский нападающий казанского «Ак Барса» Александр Хмелевски. Он считает, что Олимпиада-2026 не может считаться полноценной без участия российских хоккеистов. По его словам, Россия всегда привозит на турнир сильнейший состав.

