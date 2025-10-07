Бестемьянова ответила, сможет ли Валиева вернуться на прежний уровень

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 17:16

Бестемьянова выразила надежду, что Валиева сможет вернуться на прежний уровень

Наталья Бестемьянова Наталья Бестемьянова Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в беседе с NEWS.ru выразила надежду, что фигуристке Камиле Валиевой удастся вернуться на прежний уровень. Ранее стало известно, что 19-летняя спортсменка возобновит карьеру в школе Татьяны Навки.

Почему она решила перейти к Навке, а не вернуться к [Этери] Тутберидзе — это вопрос к Камиле. Я очень верю в то, что она сможет вернуться на прежний высокий уровень, ― высказалась Бестемьянова.

Ранее сообщалось, что Валиева подарила Тутберидзе букет цветов. Таким образом спортсменка попрощалась с прежним тренером перед переходом в академию Навки.

В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение, согласно которому российская фигуристка была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Все ее результаты, начиная с 25 декабря 2021 года были аннулированы.

До этого стало известно, Валиева решила вернуться в спорт после завершения срока дисквалификации. Начать тренировки она планирует в конце октября, а участвовать в соревнованиях — с конца декабря. Последний раз Валиева выходила на старт на чемпионате России 2023 года, где заняла третье место.

Камила Валиева
Этери Тутберидзе
Татьяна Навка
фигурное катание
