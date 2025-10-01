«Тутберидзе не взяла?»: Тарасова о перезапуске карьеры Валиевой у Навки

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с «Чемпионатом» удивилась решению фигуристки Камилы Валиевой возобновить карьеру в школе Татьяны Навки. Она не верит в то, что специалист Этери Тутберидзе не взяла спортсменку.

Камила может вернуться со следующего года. Мне кажется, если человек хочет, он всегда может. Но почему не Этери Георгиевна [Тутберидзе]? Что случилось? Она ее не взяла? Или Камила сама решила так? Я практически не верю в это дело. Дай бог, чтобы все получилось и мне пришлось извиняться, — заявила Тарасова.

До допинг-скандала Валиева тренировалась в группе Тутберидзе, однако после окончания дисквалификации выбрала другую школу. Спортсменка сможет приступить к тренировкам уже 25 октября, за два месяца до официального окончания срока отстранения. Известно, что во время отстранения спортсменка участвовала в ледовых шоу Навки.

Ранее Тарасова резко отреагировала на комментарии продюсера Яны Рудковской о работе Тутберидзе. Заслуженный тренер отметила, что высказывания Рудковской являются некорректными и не отражают профессиональные достижения ее коллеги.