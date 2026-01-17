Мировой рекорд, слухи о раке, тайные ухажеры: как живет Мастеркова

Двукратная олимпийская чемпионка и чемпионка мира по легкой атлетике Светлана Мастеркова, 2020 год

Российской легкоатлетке Светлане Мастерковой исполнилось 58 лет. Сколько олимпийских медалей есть в активе спортсменки, как она комментировала слухи о своей болезни, что известно о ее личной жизни — в материале NEWS.ru.

Что известно о легкоатлетке Мастерковой

Мастеркова родилась в 1968 году в Ачинске. Ее тренерами были мастер спорта СССР по легкой атлетике Светлана Плескач-Стыркина, а также заслуженный российский и советский специалист Яков Ельянов. Спортсменка начала карьеру в беге на дистанции 800 метров. В 1991 году она выиграла последний в истории чемпионат СССР и попала в финал первенства мира в Токио.

Не отобравшись на Олимпиаду-1992 в Барселоне, Мастеркова прервала карьеру, но спустя четыре года триумфально вернулась. В 1996-м она победила на чемпионатах России в беге на 800 и 1500 метров, а затем взяла золото на этих же дистанциях на Олимпиаде в Атланте, не будучи фаворитом.

В 1997 году Мастеркова снялась с забегов на ЧМ в Афинах из-за травмы ахиллового сухожилия. В 1999-м она стала первой на 1500 метров и третьей на 800 метров на мировом первенстве в Севилье — это были ее последние успехи. Спортсменка снялась из-за травмы с соревнований на Олимпиаде 2000 года в Сиднее. Три года спустя она объявила о завершении карьеры.

Жизни и карьере спортсменки был посвящен документальный фильм «Начать сначала. Светлана Мастеркова» (2010 год, режиссер Анастасия Семенова). Кроме того, о легкоатлетке сняли художественную ленту «118 секунд, до… и после» (2014 год, Людмила Гладунко и Борис Токарев). Роль Мастерковой в фильме исполнила актриса Ольга Погодина.

По сей день спортсменке принадлежит мировой рекорд в беге на 1000 метров, который был установлен летом 1996 года, — 2:28,98.

Была ли у легкоатлетки Мастерковой опухоль мозга

В феврале 2025 года СМИ сообщили, что Мастеркову доставили в московскую больницу, где у нее якобы диагностировали агрессивную злокачественную опухоль мозга.

«Прошлым летом она уже оказывалась в медучреждении, когда стала терять речь при физнагрузках и стрессе. Спустя полтора месяца чемпионку прооперировали — удалили опухоль микрохирургическим путем. Затем она прошла несколько курсов химиотерапии», — говорилось в сообщении.

Светлана Мастеркова в 2017 году Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

По информации СМИ, на фоне заболевания у спортсменки якобы начались проблемы со зрением, сердечно-сосудистой системой и суставами.

«На днях в больнице ей ввели внутривенно противоопухолевые препараты и отпустили домой — с условием, что будет наблюдаться у онколога. Состояние Мастерковой удовлетворительное, но симптомы болезни сохраняются. Медики запретили ей выполнять тяжелую работу», — отмечалось в сообщении.

О том, что врачи якобы выявили у Мастерковой рак, СМИ также писали летом 2024-го.

В феврале 2025-го спортсменка назвала информацию об онкологии бредом. Мастеркова заявила, что находится дома.

«Опять пишут, что я в коме, еще где-то. Я дома. Не переживайте. Это бред. Утром позвонила подруга, спрашивает: „Бедная, что с тобой? Вчера на дне рождения гуляли, мороженое ели“. Что опять случилось — я не знаю», — отметила она в Telegram-канале.

Мастеркова добавила, что не знает, кто и зачем распространяет эту информацию. Она добавила, что не стоит обращать внимания на фейки.

Что известно о личной жизни легкоатлетки Мастерковой

Рекордсменка мира была замужем за велогонщиком Асятом Саитовым. Они познакомились в тот момент, когда спортсмен заинтересовался татуировкой на ноге Мастерковой. Их дальнейшее общение переросло в роман. Пара поженилась в 1994-м, через год у супругов появилась на свет дочь Анастасия. Брак продлился восемь лет, после чего Мастеркова и Саитов развелись. Спортсменка заявила, что чувства потухли, но она по-прежнему считает бывшего мужа хорошим приятелем.

«Если бы мне этого мужчину предложили сегодня, я бы сказала, что это кладезь. Он брат, друг. Мы и сейчас всегда вместе, этот человек на всю жизнь», — отметила легкоатлетка.

Вторая международная велогонка «Дружба стран Балтийского моря». Жители города берут автограф у победителя веломарафона капитана первой сборной команды СССР Асята Саитова, 1987 год Фото: Михаил Макаренко/РИА Новости

Мастеркова так и не вышла замуж во второй раз. В последнее время спортсменка не делилась подробностями о личной жизни, но отмечала, что не испытывает нехватки во внимании, подарках и красивых ухаживаниях. При этом многие мужчины часто оказывались «притворюшками», подчеркнула она.

Чем сейчас занимается олимпийская чемпионка Мастеркова

Спортсменка долгое время проживала в подмосковном особняке. В программе «Однажды» на НТВ Мастеркова рассказала, что площадь дома составляет 600 кв. м. На трех этажах особняка находится несколько спален, библиотека, кабинет, сауна, джакузи и тренажерный зал. Сейчас Мастеркова проживает в Краснодарском крае вместе с дочерью и зятем.

Олимпийская чемпионка редко дает интервью, но любит сниматься в развлекательных передачах на телевидении. Она участвовала в шоу «Большие гонки», «Танцы со звездами», «Фактор страха», «Форт Боярд», «Ну-ка, все вместе!», «Игры разума», «Последний герой. Русский сезон» и «Маска». Она также вела проект «От А до Я: по дороге жизни с Мастерковой».

Легкоатлетка иногда комментирует соревнования по легкой атлетике. С 2012 по 2017 год Мастеркова являлась депутатом Совета депутатов муниципального округа Таганский.

