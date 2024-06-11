Mash: Светлану Мастеркову госпитализировали в Москве

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Светлана Мастеркова

Telegram-канал Mash пишет, что двукратную олимпийскую чемпионку и чемпионку мира по легкой атлетике Светлану Мастеркову в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Москве. По данным канала, спортсменку положили в нейрохирургическое отделение.

Как стало известно каналу, предварительно, ее готовят к операции на опухоли в голове. Как пишет канал, Мастерковой проведут полное обследование: МРТ с контрастом, рентген и анализы.

Ранее сердечный приступ произошел у артиста Московского академического театра сатиры Кирилла Анисимова во время представления нового художественного руководителя Евгения Герасимова. Во время «небольшого непонимания» на собрании труппы мужчина почувствовал себя плохо и начал сползать с кресла. Его подхватили коллеги и аккуратно опустили на пол. По данным СМИ, врачи оказали первую помощь, а после госпитализировали его в больницу.

До этого Telegram-канал Baza сообщил, что в Москве была госпитализирована актриса Нина Гребешкова. По его данным, это произошло еще 3 июня, 93-летняя вдова режиссера Леонида Гайдая пожаловалась врачам на боли в животе. Канал выяснил, что за несколько дней до этого она упала у себя дома и ударилась левым боком. Baza пишет, что после обследования актрисе назначили операцию и на несколько дней оставили в медицинском учреждении.