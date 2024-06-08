Актера Театра сатиры госпитализировали после знакомства с новых худруком Инфаркт произошел у актера Театра сатиры при знакомстве с новым худруком

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Кирилл Анисимов

Сердечный приступ произошел у артиста Московского академического театра сатиры Кирилла Анисимова во время представления нового художественного руководителя Евгения Герасимова. По данным MK.RU, во время «небольшого непонимания» на собрании труппы мужчина почувствовал себя плохо и начал сползать с кресла. Его подхватили коллеги и аккуратно опустили на пол.

По данным СМИ, врачи оказали первую помощь, а после госпитализировали его в больницу. О состоянии Анисимова информации нет.

Ранее Евгений Герасимов рассказал NEWS.ru, что планирует изучить, насколько загружена труппа. По его словам, многие артисты исполняют очень мало ролей и практически не выходят на сцену. Худрук намерен изучить труппу, каждого актера, который находится в бедственном положении», и решить их судьбу.

Помимо Герасимова, в театральном мире стали известны еще два громких кадровых назначения: новым директором «Современника» стал Владимир Машков, а художественным руководителем Театром Романа Виктюка назначили Константина Богомолова. Российский режиссер театра и кино Андрей Житинкин признался, что сомневается в способности Константина Богомолова руководить сразу двумя учреждениями — театром на Малой Бронной и Театром Романа Виктюка. Это может привести к тому, что зрители увидят программу одного направления, предположил он.