Baza: вдову Гайдая госпитализировали в Москве Baza: актрису Нину Гребешкову доставили в больницу с болями в животе

Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Нина Гребешкова

Telegram-канал Baza сообщает, что в Москве была госпитализирована актриса Нина Гребешкова. По его данным, это произошло еще 3 июня, 93-летняя вдова режиссера Леонида Гайдая пожаловалась врачам на боли в животе.

Канал выяснил, что за несколько дней до этого она упала у себя дома и ударилась левым боком. Baza пишет, что после обследования актрисе назначили операцию и на несколько дней оставили в медицинском учреждении.

Гребешкова сыграла в нескольких десятках фильмов, в том числе в картинах своего супруга «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница» и «12 стульев». Среди ее последних работ роль в лентах «Легенда № 17» и «Экипаж».

Ранее стало известно, что народный артист России Юрий Ицков был госпитализирован на гастролях петербургского Театра на Васильевском в Омске. В составе труппы он должен был принять участие в спектакле «Мещане» по пьесе Максима Горького. Инцидент произошел еще в ночь на 31 мая.

До этого Telegram-канал Mash писал, что российская актриса Светлана Немоляева идет на поправку после госпитализации 19 мая, ее состояние стабилизировалось. По информации канала, тест на коронавирусную инфекцию впервые с момента попадания в больницу показал отрицательный результат.