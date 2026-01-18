Отказ от паспорта США, четыре жены, мечты о Госдуме: как живет Джефф Монсон

Знаменитому бойцу смешанного стиля Джеффу Монсону исполнилось 55 лет. В 2018 году он получил российский паспорт, а несколько лет спустя отказался от американского гражданства. Что известно о личной жизни Монсона, почему он принял ислам и призвал бойкотировать чемпионат мира по футболу — 2026 в США — в материале NEWS.ru.

Что сказал боец MMA Монсон о поединке с Федором Емельяненко

Монсон родился 18 января 1971 года в городе Сент-Пол, штат Миннесота. Он дебютировал в смешанных единоборствах (MMA) в 1997 году. За свою карьеру Монсон одержал 60 побед, потерпел 26 поражений, два поединка завершились вничью. Он является семикратным чемпионом мира по грепплингу (четырежды по версии ADCC, трижды — по FILA), а также победителем ЧМ по бразильскому джиу-джитсу (2007 год). Монсон получил прозвище Снеговик из-за внешности, телосложения и невозмутимости во время поединков.

Он провел самый известный бой 29 ноября 2011 года против легендарного россиянина Федора Емельяненко. Последний Император победил единогласным решением судей.

«Ехал с уверенностью, что выиграю. Я видел много предыдущих боев Федора, и он почти в каждом из них шел в атаку. И я видел, как некоторым удавалось его встретить, пройти ему в ноги и разобраться с ним на земле. Я был уверен, что тоже смогу это сделать. Но Федор все это тоже знал, отлично подготовился и работал только на дистанции, не сближался со мной. При этом ему удавалось по мне попадать, он уронил меня три или четыре раза. И именно в этом разница между великими и хорошими бойцами. Я был отличным грепплером и борцом, но он — великим. У великих всегда есть несколько планов на любой бой, и они могут выбирать любой, менять его по ходу. А у хороших с этим бывают проблемы», — рассказал Монсон NEWS.ru.

Федор Емельяненко и американец Джефф Монсон (справа налево) во время боя в рамках турнира M-1 Global «Битва легенд», 2011 год Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Он заявил, что не хочет реванша с Емельяненко. Монсон считает его лучшим российским бойцом MMA.

«Я не хочу проводить реванш с Федором. Он — икона. Федор — мой друг. Я испытываю к нему огромное уважение. Так что я просто не могу. У меня нет этого чувства: „О, я хочу победить этого парня“. Но я бы провел с ним семинар, выступил бы вместе. Я бы хотел тренироваться с ним, мог бы поучиться. Может быть, и ему кое-что показать. Это было бы здорово», — сказал Монсон в интервью NEWS.ru.

23 февраля 2022 года Снеговик сошелся с Александром Емельяненко в бою на голых кулаках на турнире «Россия против США» и проиграл единогласным решением судей. 19 августа 2023-го Монсон провел поединок с экс-бойцом UFC Олегом Тактаровым на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве. Бой завершился вничью.

25 июля 2025 года Монсон провел последний поединок в карьере. Бой против блогера Максима Щербакова, состоявшийся в Евпатории, завершился вничью.

Как боец MMA Монсон получил гражданство РФ и стал депутатом

В 2013 году Монсон заявил о желании стать гражданином РФ. В 2018-м он получил российский паспорт.

«Я восхищался Россией и чувствовал себя русским еще до того, как стал обладателем российского паспорта. Его получение только формально закрепило это. Я люблю Россию и ее народ, это сложно описать словами. Часто встречаю на улицах людей, которые подходят и просто обнимают меня, приглашают в гости, угощают — неважно, в каком городе. Я себя чувствую так, будто нахожусь в семье», — говорил Монсон.

В 2018 году экс-боец ММА стал депутатом парламента подмосковного Красногорска, выдвинувшись от «Единой России». Монсон также занимался общественной деятельностью — помогал сотрудникам ГИБДД и Госадмтехнадзора выслеживать людей, мусоривших в неположенном месте.

Джефф Монсон Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В декабре 2022 года он стал первым вице-президентом Федерации спортивной борьбы Республики Башкортостан. Монсон помогал правительству республики развивать единоборства. Он открыл 27 бесплатных учебных центров в Уфе для занятий грепплингом и джиу-джитсу. В сентябре 2023 года экс-боец MMA был избран в парламент Башкирии.

Монсон заявил в интервью NEWS.ru, что до сих пор хочет стать депутатом Госдумы.

«Сейчас я депутат башкирского парламента. Мы открываем центр специального назначения для солдат, возвращающихся домой из зоны СВО, где они проходят терапию, профессиональную подготовку, занимаются реабилитацией и снова находят работу. Я помогаю им снова стать частью общества. Мы открыли приют для бездомных людей, работаем с детьми беженцев из Донбасса, с Украины, из Сирии, Палестины. Они учатся в бесплатных школах. Мы делаем много хороших вещей, работаем в реабилитационном центре с детьми-инвалидами. Мы пытаемся помочь бездомным и нуждающимся. Если бы я был в Госдуме, то мог бы помочь людям не только в Башкирии, но и по всей России», — заявил Монсон.

Почему боец MMA Монсон отказался от паспорта США

В мае 2023-го Монсон заявил, что сдал паспорт США в посольство. В декабре того же года американские власти приняли его отказ от гражданства.

«Когда ВСУ атаковали Донбасс и Луганск, я потерял там трех своих друзей: двое из них — солдаты, один — местный житель, который погиб от ударов украинской армии. Я ведь был в Донбассе больше десяти раз, снимал про этих людей документальный фильм, общался с ними. Америка их вообще не признает, не заинтересована в том, чтобы война прекратилась», — сказал экс-боец UFC.

По мнению Монсона, цель США — ослабить Россию с военной и экономической точек зрения.

«Им это выгодно еще потому, что они продают европейцам свой газ по цене в четыре раза выше российской. Производители оружия и газовые компании в США очень хорошо наживаются на этой войне, поэтому Америка будет ее поддерживать. Им абсолютно все равно, сколько погибает украинцев или россиян. Вот почему я отказался от американского паспорта и больше не могу представлять страну, которая ведет такую политику. Для меня сейчас быть американцем — позор», — сказал Монсон.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В 2025-м экс-боец MMA заявил NEWS.ru, что скучает по своим детям, проживающим в США.

«Единственный способ поехать в Америку — получить визу. Во время конфликта на Украине США мне ее ни за что не выдадут. Я не скучаю по американскому правительству, политике, сумасшествию. Но в Америке у меня остались трое взрослых детей. Я скучаю по ним, по своей команде, друзьям, но… Вы знаете, когда началась СВО, мне пришлось выбирать — жить в России, быть русским или американцем. Я выбрал РФ. После этого конфликта я попытаюсь получить визу и поехать в гости. Но сейчас мой дом и будущее — в России», — сказал Монсон.

Что известно о личной жизни бойца MMA Монсона

Монсон был неоднократно женат. Его первой супругой стала девушка по имени Кэти. У них есть двое детей — дочь Микаэлла (родилась в 1993 году) и сын Джошуа (в 1996-м). В 2010-м Монсон заключил брак со стюардессой Даниэлой Даган, с которой познакомился во время перелета. В том же году в их семье родилась дочь Уиллоу.

После переезда в Россию у Монсона начался роман с девушкой из Брянска Евгенией. У нее был свой бизнес, впоследствии она стала пиар-менеджером спортсмена. Сначала пара проживала в Красногорске, затем переехала в Уфу. Супруга родила от Джеффа Есению в 2018 году, а в конце 2022-го в семье появился на свет второй ребенок — девочка Наоми.

14 октября 2024-го Монсон женился в четвертый раз — на уроженке Уфы Екатерине. Свадьба прошла по мусульманским традициям. 19 июня 2024 года Монсон принял ислам в Москве во время празднования Курбан-байрама. В интервью NEWS.ru экс-боец UFC заявил, что сделал это в знак солидарности с народом Палестины.

Джефф Монсон Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Я пытался найти Бога всю свою сознательную жизнь, много раз вдоль и поперек перечитал Библию. Кое-что я читал в отрывках из Корана. Я должен был почувствовать и прочувствовать. Потом встретил палестинских детей из Газы, которые подверглись бомбардировкам, потеряли свои семьи, дома, школы и оказались здесь. Я спросил: „Чего вы хотите — отомстить Израилю и вернуть свои дома?“ Они сказали: „Мы просто хотим, чтобы они приняли нас, поняли, что мы любим их, мы одни из них, братья и сестры. Мы любим Бога, и они любят Бога“. Это заставило меня заплакать», — сказал Монсон.

В каких фильмах снимался экс-боец UFC Монсон

В 2016 году Монсон снялся в исторической драме «Александр Пересвет — Куликово эхо», в которой исполнил роль русского боярина. В 2024-м вместе с депутатом Госдумы, экс-чемпионом мира по боксу Николаем Валуевым он посетил новые регионы России и снял о них фильм.

В том же году Монсон исполнил роль американского наемника в фильме «Алдан».

Почему боец MMA Монсон призвал бойкотировать ЧМ по футболу в США

В интервью NEWS.ru Монсон заявил, что не ждет принципиальных изменений в политике Международного олимпийского комитета (МОК) с приходом Кирсти Ковентри, потому что организацию контролируют США.

«Президенты и все представители МОК — всего лишь марионетки в руках Америки. Россия защищает народ Донбасса, пытается не пустить НАТО к своей границе, а ей запрещают участвовать в Олимпийских играх. При этом США — захватчики Афганистана, Ирака и Ливии. Они поддерживают геноцид со стороны Израиля, который допускают к Олимпийским играм. Это лицемерие», — заявил Монсон.

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Он считает, что на ТВ в России не стоит транслировать зимнюю Олимпиаду-2026.

«Без российских спортсменов Игры теряют часть духа соперничества, ту энергию, ради которой люди следят за олимпиадами. Поэтому не считаю, что нужно транслировать эти соревнования в России. Какой смысл смотреть Олимпиаду, если одну из самых сильных стран просто не пускают?» — возмутился Монсон.

Экс-боец MMA подчеркнул, что в 2026 году ситуация для российского спорта улучшится, поскольку международное сообщество заинтересовано в возвращении атлетов из РФ на крупнейшие соревнования.

После атаки США на Венесуэлу Монсон призвал бойкотировать чемпионат мира по футболу — 2026, который пройдет в Америке, Канаде и Мексике.

«Это абсолютное безумие, но возмездия не будет. Они делают то, что хотят. Страны должны бойкотировать чемпионат мира по футболу, если только его не перенесут из Соединенных Штатов. Там не должно быть этого турнира. Мы не собираемся запрещать спортсменам участвовать в соревнованиях, но мы не хотим участвовать в большом, самом крупном спортивном мероприятии в мире, которое проводится в стране, вторгающейся в другое государство», — заявил Монсон.

