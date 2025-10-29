Всемирно известный боец предложил России не транслировать зимнюю Олимпиаду Монсон заявил, что нет смысла транслировать ОИ в РФ при недопуске спортсменов

Транслировать зимнюю Олимпиаду в России нет смысла, если ее спортсменов не допускают к участию, заявил РИА Новости боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон. Он указал, как тем немногим, кому разрешили выступать, не позволили соревноваться под своим флагом и с гимном страны.

Без российских спортсменов Олимпиада теряет часть духа соперничества, ту энергию, ради которой люди следят за этими играми. Поэтому не считаю нужным транслировать такие соревнования в России. Какой смысл смотреть Олимпиаду, если одну из самых сильных стран просто не пускают на старт? — возмутился Монсон.

Боец добавил, что в таких условиях ОИ будет не глобальным праздником, а региональным турниром. По мнению Монсона, без равных условий и честного участия всех — это не настоящая Олимпиада. Он подчеркнул, что без участия РФ соревнования теряют часть значимости и зрелищности. Ситуацию Монсон назвал несправедливой в отношении спортсменов и зрителей.

Ранее в Кремле оценили недопуск российских лыжников к отбору на Олимпиаду. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил разочарование в связи со сложившейся ситуацией.