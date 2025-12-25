Боец Монсон назвал предателями покинувших страну россиян Боец Монсон: уехавшим россиянам надо запретить возвращаться в страну

Уехавшим после начала СВО россиянам необходимо запретить возвращаться в страну, заявил RTVI боец смешанных единоборств Джефф Монсон. Спортсмен получил российское гражданство в 2018 году.

Они предатели. Им надо запретить возвращаться обратно. Стопроцентные предатели, — заявил Монсон.

Американский боец отметил, что таких людей также следует лишать российского гражданства. По его мнению, стране не нужны граждане, которые отказываются поддерживать ее в трудные времена.

Ранее Монсон высказался о российских спортсменах, которые меняют гражданство в сложный для страны момент. По его мнению, такой поступок является предательством.