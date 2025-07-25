Американский борец раскритиковал российских атлетов, сменивших гражданство

Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон в интервью РИА Новости высказался о российских спортсменах, которые меняют гражданство в сложный для страны момент. По его мнению, такой поступок — предательство.

Эти спортсмены должны помнить, что Россия — их родина. Здесь они учились, тренировались, росли как спортсмены благодаря тренерам и соперникам. Многие стали чемпионами благодаря этому. А теперь из-за трудностей хотят уехать. Это настоящее предательство, — заявил борец.

Сам же Монсон отметил, что отказался от гражданства США ради жизни в России. Хотя он хотел бы навестить свою семью в Америке, его будущее связано именно с Россией. Он уверен: переселение из России в данный период нельзя оправдать ни санкциями, ни внешним давлением.

Ранее Жан-Клод Ван Дамм обратился к президенту России Владимиру Путину, заявив, что хочет приехать в Россию и стать амбассадором мира. Актер напомнил, что уже встречался с российским лидером в 2010 году в Сочи на открытом чемпионате Европы по боям без правил. Депутат Госдумы Виталий Милонов в ответ на это предложил актеру не лезть в политику, а сосредоточиться на творчестве.