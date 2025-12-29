Всадник на лошади снес почтовый ящик и шокировал семью Всадник на лошади сбил почтовый ящик у жилого дома в американском штате Флорида

Всадник на лошади снес почтовый ящик у жилого дома в статистически обособленной местности Голден-Гейт в округе Коллиер (штат Флорида) в США, сообщает портал UPI. Семья, проживающая в доме, выяснила это, просмотрев запись с камеры видеонаблюдения.

Даниэла Рейес рассказала, что ее семья обнаружила опрокинутый почтовый ящик 27 декабря у своего дома в Голден-Гейт и предположила, что это случилось в результате ДТП. Ее мужу удалось найти запись с камеры видеонаблюдения, и увиденное шокировало всю семью.

Я была в ванной и услышала, как он (муж. — NEWS.ru) говорит: «О боже, ты не поверишь». Я выхожу, смотрю, а там лошадь. <...> Мы просто смеялись, мы бы никогда не могли себе такого представить, — поделилась женщина.

Камера запечатлела, как лошадь на большой скорости врезается в почтовый ящик, а всадник падает в ближайшую канаву. Ни мужчина, ни животнейшего не получили серьезных травм и вскоре покинули место происшествия.

Похоже, он скакал довольно быстро. Не знаю, что случилось, то ли он потерял контроль, то ли лошадь отвлеклась. Понятия не имею, — рассказала Рейес.

Женщина заверила, что ее семья не намерена выдвигать какие-либо обвинения. По ее словам, единственное, о чем она действительно переживала, — это состояние лошади и всадника.

