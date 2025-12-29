Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 13:35

Всадник на лошади снес почтовый ящик и шокировал семью

Всадник на лошади сбил почтовый ящик у жилого дома в американском штате Флорида

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Всадник на лошади снес почтовый ящик у жилого дома в статистически обособленной местности Голден-Гейт в округе Коллиер (штат Флорида) в США, сообщает портал UPI. Семья, проживающая в доме, выяснила это, просмотрев запись с камеры видеонаблюдения.

Даниэла Рейес рассказала, что ее семья обнаружила опрокинутый почтовый ящик 27 декабря у своего дома в Голден-Гейт и предположила, что это случилось в результате ДТП. Ее мужу удалось найти запись с камеры видеонаблюдения, и увиденное шокировало всю семью.

Я была в ванной и услышала, как он (муж. — NEWS.ru) говорит: «О боже, ты не поверишь». Я выхожу, смотрю, а там лошадь. <...> Мы просто смеялись, мы бы никогда не могли себе такого представить, — поделилась женщина.

Камера запечатлела, как лошадь на большой скорости врезается в почтовый ящик, а всадник падает в ближайшую канаву. Ни мужчина, ни животнейшего не получили серьезных травм и вскоре покинули место происшествия.

Похоже, он скакал довольно быстро. Не знаю, что случилось, то ли он потерял контроль, то ли лошадь отвлеклась. Понятия не имею, — рассказала Рейес.

Женщина заверила, что ее семья не намерена выдвигать какие-либо обвинения. По ее словам, единственное, о чем она действительно переживала, — это состояние лошади и всадника.

Ранее во время рождественского представления в церкви живой верблюд ударил женщину копытом по лицу. Происшествие случилось в баптистской церкви Champion Forest в городе Хьюстон в США.

США
лошади
животные
происшествия
почта
Флорида
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Скончалась исполнительница песни «Прекрасное далеко»
Врач ответила, существует ли безопасная доза алкоголя
В Сбере ответили на слухи о сбоях в работе своих приложений
Венки от Путина, речь Меньшовой, Собянин: как прошло прощание с Алентовой
Стало известно, где именно похоронили Алентову
Пожилого мужчину «обварило» кипятком в ванной
Премьер Польши оценил сроки мирных переговоров по Украине
IT-эксперт ответил, сколько будет стоить разработка игры Call of Duty в РФ
В ФШР отреагировали на поведение Карлсена после поражения от Артемьева
Германия сократила экспорт оружия на Украину почти в семь раз
Корпоративные банкротства в США достигли исторического максимума
Полпредом кабмина в судах вместо Барщевского стал Степанов
Покинувший РФ автопроизводитель решил зарегистрировать два товарных знака
Раскрыто место будущего захоронения Брижит Бардо
Гималайский медведь в Московском зоопарке впервые впал в спячку
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир в преддверии Нового года
В АТОР ответили, как не столкнуться с проблемами при въезде в Таиланд
На Западе заявили, что Путин переиграл Зеленского перед встречей с Трампом
«Не хватило амбиций»: гроссмейстер Шипов о выступлении Артемьева на ЧМ
Песков назвал решение, которым Зеленский может прекратить конфликт
Дальше
Самое популярное
Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно
Общество

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.