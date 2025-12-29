Глава правительства Удмуртии проиграл в шахматы 99-летнему ветерану ВОВ

Председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов проиграл в шахматы 99-летнему ветерану Великой Отечественной войны Такию Асмандьярову, пишет НТА-Приволжье со ссылкой на чиновника. По его словам, он пришел в гости к ветерану в преддверии Нового года.

Признаюсь, проиграл. В 2026-м договорились устроить шахматный матч-реванш, — рассказал Ефимов.

Уточняется, что Асмандьяров начал оттачивать свое мастерство в шахматах еще на фронте, в редкие минуты затишья. Сейчас пенсионер продолжает играть, чтобы поддерживать ясность мышления.

Ранее на 105-м году жизни умер ветеран ВОВ Николай Шишкин. Родственники подтвердили новость о кончине героя ВОВ. Совсем недавно, 17 декабря, мужчина отпраздновал свой 104-й день рождения.