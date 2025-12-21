Умер проживший больше века ветеран ВОВ

Ветеран Великой Отечественной войны Николай Шишкин умер на 105-м году жизни, сообщают «Известия». Родственники подтвердили изданию новость о кончине героя ВОВ.

Совсем недавно, 17 декабря, он отпраздновал свой 104-й день рождения. Николай Шишкин прошел всю войну. Он служил авиамехаником и бортстрелком на бомбардировщиках. За проявленное мужество и заслуги перед Отечеством он был удостоен ордена Отечественной войны II степени и многих других медалей.

Ранее в Иркутской области умер 106-летний ветеран ВОВ Василий Дыгай. Как сообщил губернатор региона Игорь Кобзев, гвардии полковник принимал участие в освобождении Румынии, Чехословакии и Венгрии от нацистов. Руководитель отметил, что Дыгай прошел всю войну и после ранения вернулся на фронт. Он также добавил, что ветеран участвовал в переходе через горные хребты для удара по японской Квантунской армии.

До этого в Казахстане на 100-м году жизни скончался ветеран ВОВ Арсений Щудляк. Он родился 22 марта 1925 года на территории Украинской ССР. На фронт его призвали в 1943 году. Он воевал в составе стрелкового полка. После победы над нацистской Германией Щудляк также участвовал в боевых действиях против японских войск в августе — сентябре 1945 года.