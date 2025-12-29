Меньшова произнесла трогательную речь на прощании с Алентовой Меньшова заявила, что ее мать мечтала уйти из жизни быстро

Актриса Юлия Меньшова заявила на церемонии прощания с народной артисткой РФ Верой Алентовой, что ее мать не хотела быть бременем и мечтала уйти из жизни быстро. Она отметила, что в ее семье тема смерти не была табуированной. Меньшова назвала Алентову красивым и великолепным человеком, а также отметила, что мать была для нее ролевой моделью.

Она ушла, как хотела. Она мечтала так уйти. <…> Она говорила: «Если бы можно было уйти мгновенно, это было бы моим великим счастьем», — сказала Меньшова.

Ранее советский и российский актер Александр Панкратов-Черный на прощании с Алентовой вспомнил о трудных временах актрисы и ее супруга, кинорежиссера Владимира Меньшова, включая периоды безработицы и нищеты. По его словам, Меньшов годами ждал запуска своих фильмов, не имея работы.

Алентова ушла из жизни в возрасте 83 лет, ей стало плохо на прощании с актером Анатолием Лобоцким и потребовалась срочная медицинская помощь. Звезду фильма «Москва слезам не верит» госпитализировали. Несмотря на усилия врачей, она умерла в реанимации ГКБ № 1.