Юрист ответил, что может грозить бойцу ММА за жестокое избиение подруги

Подозреваемому в избиении подруги бойцу ММА из Твери может грозить тюремное заключение, заявил NEWS.ru юрист Михаил Пирогов. По его словам, существует большая вероятность, что задержанного также обяжут возместить моральный вред и оплатить лечение.

Скорее всего, действия [задержанного бойца ММА] будут квалифицированы по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с особой жестокостью или в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Санкция — лишение свободы до 10 лет. При наличии дополнительных отягчающих обстоятельств срок может быть увеличен. Также суд может назначить дополнительное наказание в виде ограничения свободы после основного срока и взыскание компенсации морального вреда и расходов на лечение в пользу потерпевшей, — пояснил Пирогов.

Он подчеркнул, что бойцу также могут предъявить обвинение по ч. 1 ст. 111 УК РФ, учитывая характер травм потерпевшей, включая отек мозга и переломы костей лица. По словам юриста, это предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет. Однако, как указал Пирогов, если будут отягчающие обстоятельства, наказание может быть ужесточено до 15 лет.

Задержанному может грозить ст. 117 УК РФ «Истязание» — причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями. Поскольку избиение продолжалось четыре часа, это может быть квалифицировано как истязание. Максимальное наказание — до семи лет лишения свободы. Кроме того, речь идет о ст. 126 УК РФ «Похищение человека» или ст. 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы» — факт связывания и удержания против воли может образовывать отдельный состав, но на практике действия часто квалифицируются по совокупности с причинением вреда здоровью, — добавил Пирогов.

Юрист также отметил, что применение статьи 116 УК РФ «Побои» менее вероятно, так как был нанесен тяжелый вред здоровью. Однако, по мнению эксперта, эта статья может быть применена дополнительно, если будут выявлены отдельные эпизоды насилия.

Ранее сообщалось, что в Твери правоохранители арестовали 25-летнего бойца смешанных единоборств из Дагестана, который подозревается в жестоком избиении своей сожительницы. По сведениям РИА Новости, молодой человек, предположительно, связал 20-летнюю девушку и на протяжении четырех часов наносил ей увечья.