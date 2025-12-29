Алентова давала единственной дочери инструкции перед смертью Меньшова рассказала, что тема смерти в ее семье не была табуирована

Телеведущая Юлия Меньшова призналась, что ее мама, народная артистка Вера Алентова, давала ей перед смертью инструкции, передает корреспондент NEWS.ru. Церемония прощания с артисткой проходит 29 декабря в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина.

В нашей семье тема смерти не была табуирована, за что я благодарна своим родителям, потому что смерть – это составляющая жизни. Мы с мамой очень часто обсуждали буквально последние годы она мне говорила: «Когда я уйду, имей ввиду, это лежит здесь, это тут, не забудь, что это здесь». Она мне давала какие-то указания, что мне делать, когда она уйдет. Я не пугалась этого, — рассказала Алентова.

Советский и российский актер Александр Панкратов-Черный на прощании с Алентовой вспомнил о трудных временах актрисы и ее супруга, кинорежиссера Владимира Меньшова, включавших периоды безработицы и нищеты. По его словам, Меньшов годами ждал запуска своих фильмов, не имея работы.

Художественный руководитель театра имени А. С. Пушкина Писарев зачитал на прощании с Алентовой телеграмму от президента России Владимира Путина. Глава государства назвал актрису замечательной и талантливой актрисой, а также выразил соболезнования в связи с ее уходом.