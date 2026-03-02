СК назвал две возможные причины схода вагонов в Прикамье

Зимняя Олимпиада — 2026
СК: вагоны с зерном могли сойти с рельсов в Прикамье из-за плохого ж/д полотна

Вагоны с зерном могли сойти с рельсов в Пермском крае из-за плохого состояния железнодорожного полотна, сообщило Центральное межрегиональное СУ СК на транспорте РФ. Кроме того, следствие считает еще одной причиной аварии неисправность ходовой части поезда.

В качестве причины <....> рассматривается версия о ненадлежащем техническом состоянии железнодорожного полотна, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что крупная железнодорожная авария на перегоне Ферма — Бахаревка парализовала движение в Прикамье. Из-за схода вагонов с рельсов и дальнейшего повреждения путей были задержаны свыше 40 грузовых и три пассажирских поезда. Пострадавших в результате происшествия нет, на месте работают восстановительные бригады.

До этого железнодорожники полностью завершили восстановительные работы на перегоне Оричи — Шалегово в Кировской области и открыли движение по второму пути после схода 21 вагона грузового поезда. Поезда курсируют в штатном режиме.

