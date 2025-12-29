«Нечего жить вместе»: Емельяненко раскрыл причину развода с женой

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко на своей странице в соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена) заявил, что развелся с женой Полиной из-за отсутствия любви. Пара приняла решение официально оформить разрыв под конец 2025 года.

Оставляем прошлое в старом году. Входим в 2026-й. Мы развелись с Полиной. Всем хорошего настроения, люди добрые! У нее своя жизнь, у меня — своя. Если нет любви, то нечего жить вместе. Наберитесь смелости и придите разведитесь, как-то так, — написал Емельяненко.

Супруги впервые поженились в 2015 году, но спустя три года развелись. Затем сошлись вновь и официально оформили отношения в 2022-м.

