29 декабря 2025 в 11:42

«Нечего жить вместе»: Емельяненко раскрыл причину развода с женой

Емельяненко рассказал, что развелся с женой из-за отсутствия любви

Александр Емельяненко Александр Емельяненко Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко на своей странице в соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена) заявил, что развелся с женой Полиной из-за отсутствия любви. Пара приняла решение официально оформить разрыв под конец 2025 года.

Оставляем прошлое в старом году. Входим в 2026-й. Мы развелись с Полиной. Всем хорошего настроения, люди добрые! У нее своя жизнь, у меня — своя. Если нет любви, то нечего жить вместе. Наберитесь смелости и придите разведитесь, как-то так, — написал Емельяненко.

Супруги впервые поженились в 2015 году, но спустя три года развелись. Затем сошлись вновь и официально оформили отношения в 2022-м.

Ранее молодая жена артиста Виктора Логинова Мария Гуськова потребовала от актера развода. По словам девушки, она якобы столкнулась с рукоприкладством и из-за всей ситуации похудела до 38 килограммов.

До этого стало известно, что брак актера Марка Богатырева с коллегой Татьяной Арнтгольц официально расторгнут. 11 декабря суд утвердил развод, хотя ни сами бывшие супруги, ни их представители на заседании не присутствовали. До этого Богатырев отрицал в разговорах с журналистами, что его брак с Арнтгольц дал трещину.

