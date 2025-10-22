Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 12:25

В Кремле высказались о недопуске российских лыжников к отбору на Олимпиаду

Песков выразил разочарование из-за недопуска лыжников РФ к отбору на Олимпиаду

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кремль разочарован тем, что российских лыжников не допустили к отбору на Олимпиаду, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, необходимо продолжать отстаивать интересы спортсменов в рамках диалога с профильной федерацией.

Мы, конечно же, разочарованы в связи с тем, что эта отдельно взятая федерация приняла такое решение, — подчеркнул представитель Кремля.

Песков добавил, что Россия будет продолжать кропотливую и терпеливую работу по отстаиванию интересов спортсменов. Решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) было принято 21 октября. Объединение не допустило спортсменов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях, включая ОИ и Паралимпийские игры.

Ранее Финляндия отказалась менять позицию по недопуску лыжников из РФ на соревнования. Глава национальной лыжной ассоциации Сирпа Коркатти назвала аргументы FIS по этому вопросу несостоятельными. Она допустила, что соответствующее письмо в Федерацию написано по инициативе россиян.

Кремль
Дмитрий Песков
лыжники
Олимпиада
