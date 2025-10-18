Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 21:18

Финляндия раскрыла свою позицию по вопросу допуска российских лыжников

Коркатти: Финляндия выступает против возвращения российских лыжников

Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

Несмотря на письмо Международной федерации лыжного спорта (FIS), Финляндия не намерена менять свою позицию относительно недопуска российских спортсменов на соревнования, заявила глава национальной лыжной ассоциации Сирпа Коркатти изданию Italehti. Она назвала аргументы федерации несостоятельными.

Считаю ли я, что оно написано по инициативе русских? Да, безусловно, они пытаются как-то повлиять на ситуацию, ведут свою игру,сказала Коркатти.

Ранее сообщалось, что четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов резко отреагировал на решение Лыжной ассоциации Финляндии не допустить российских спортсменов на этап Кубка мира. Он заявил, что сделал бы «из страны Хиросиму».

До этого лидер сборной Норвегии по лыжным гонкам Йоханнес Клебо заявил, что пока не думал о бойкоте Олимпиады-2026 в Италии, если до нее не допустят российских спортсменов, которых он поддержал. Спортсмен подчеркнул, что будет думать над своими действиями после окончательного решения в адрес РФ.

