Поддержавший Россию норвежский лыжник высказался о бойкоте Олимпиады-2026 Лыжник Клебо заявил, что пока не думал о бойкоте Олимпиады-2026

Лидер сборной Норвегии по лыжным гонкам Йоханнес Клебо заявил, что пока не думал о бойкоте Олимпиады-2026 в Италии, если до нее не допустят российских спортсменов, которых он ранее поддержал. Спортсмен, как передает NRK, подчеркнул, что будет думать над своими действиями после окончательного решения в адрес РФ.

Честно говоря, я еще не заглядывал так далеко, — сказал Клебо.

Ранее Клебо заявил, что российских спортсменов не следует допускать к международным турнирам на фоне проведения СВО на Украине. При этом, по его словам, с ними всегда наблюдалась хорошая конкуренция и это было весело.

До этого сообщалось, что президент Международной федерации лыжных гонок и сноуборда (FIS) Юхан Элиаш хочет видеть российских лыжников на международных соревнованиях. По словам президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, российская сторона поддерживает контакт с FIS, однако к настоящему времени точного решения по участию спортсменов в Кубке мира и Олимпиаде нет.

Кроме того, стало известно, что IBU не собирается менять свое отношение по допуску россиян на Кубок мира, несмотря на заявление Элиаша. Позиция IBU не меняется со времен конгресса организации в 2022 году.