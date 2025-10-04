Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
04 октября 2025 в 18:21

Поддержавший Россию норвежский лыжник высказался о бойкоте Олимпиады-2026

Лыжник Клебо заявил, что пока не думал о бойкоте Олимпиады-2026

Йоханнес Клебо Йоханнес Клебо Фото: Tomi Hänninen/Newspix24/Global Look Press

Лидер сборной Норвегии по лыжным гонкам Йоханнес Клебо заявил, что пока не думал о бойкоте Олимпиады-2026 в Италии, если до нее не допустят российских спортсменов, которых он ранее поддержал. Спортсмен, как передает NRK, подчеркнул, что будет думать над своими действиями после окончательного решения в адрес РФ.

Честно говоря, я еще не заглядывал так далеко, — сказал Клебо.

Ранее Клебо заявил, что российских спортсменов не следует допускать к международным турнирам на фоне проведения СВО на Украине. При этом, по его словам, с ними всегда наблюдалась хорошая конкуренция и это было весело.

До этого сообщалось, что президент Международной федерации лыжных гонок и сноуборда (FIS) Юхан Элиаш хочет видеть российских лыжников на международных соревнованиях. По словам президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, российская сторона поддерживает контакт с FIS, однако к настоящему времени точного решения по участию спортсменов в Кубке мира и Олимпиаде нет.

Кроме того, стало известно, что IBU не собирается менять свое отношение по допуску россиян на Кубок мира, несмотря на заявление Элиаша. Позиция IBU не меняется со времен конгресса организации в 2022 году.

Норвегия
лыжи
Россия
Олимпиада
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Уход в монастырь, молодой муж, мнение об СВО: где сейчас Ирина Гринева
Протесты в Тбилиси привели к неприятным последствиям
В Госдуме резко высказались о протестах в Грузии после выборов
Стали известны предварительные итоги выборов в Чехии
Мощный снегопад обрушился на российский регион в начале октября
«Реальный психоз»: финский депутат раскритиковал антироссийскую истерию ЕС
TikTok начал банить комментарии из-за необычного смайлика
«Я не потерплю задержки»: Трамп поставил ХАМАС предельно четкий ультиматум
«Требуются доработки»: Гладков пообещал улучшить работу аварийных бригад
Набиев назвал Чемпионат мира U-20 важным событием для Азербайджана
В Тбилиси полиция начала разгонять митингующих водометами
Названа частая проблема, из-за которой растет популярность маммопластики
Власти Китая начали борьбу с унынием
Додик попросил Путина помнить о Балканах на переговорах с Трампом
В США назвали «злейшего врага» ВСУ в Донбассе
Как правильно подготовить снасти к зимнему хранению — советы рыбаку
Протестующие пошли на штурм президентского дворца в Тбилиси
Известная украинская олимпийская чемпионка отказалась от дома в США
Нейрохирург рассказал о невиданных прежде травмах на СВО
Поддержавший Россию норвежский лыжник высказался о бойкоте Олимпиады-2026
Дальше
Самое популярное
Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!
Общество

Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!

Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБ: новости СВО к утру 3 октября
Регионы

Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБ: новости СВО к утру 3 октября

Адский удар в Харькове, трагедия Якутии, компенсации по вкладам: что дальше
Россия

Адский удар в Харькове, трагедия Якутии, компенсации по вкладам: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.