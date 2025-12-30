Новый год — 2026
30 декабря 2025 в 12:50

В Кремле раскрыли, как изменится переговорная позиция РФ после атаки Киева

Песков: Россия продолжит диалог по урегулированию на Украине с США

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: kremlin.ru
Москва продолжит диалог по урегулированию украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако теперь, по словам представителя Кремля, главным партнером в переговорах станет Вашингтон, передает ТАСС.

Россия не выходит из переговорного процесса, и Россия, естественно, будет продолжать переговорный процесс и диалог — прежде всего с американцами, — сказал он.

Песков также подчеркнул, что атака Киева была направлена не только против Путина, но и против главы Белого дома Дональда Трампа. По его словам, Украина саботирует миротворческие усилия президента США. Представитель Кремля также напомнил о рождественском обращении президента Украины Владимира Зеленского, в котором он пожелал смерти.

До этого премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что Нью-Дели обеспокоен в связи с сообщениями об атаке ВСУ на госрезиденцию Путина. Он призвал все стороны, участвующие в переговорном процессе по мирному урегулированию на Украине, воздержаться от провокаций.

