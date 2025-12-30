В Кремле заявили о саботировании Киевом миротворческих усилий Трампа Песков: атака на резиденцию Путина была направлена и против усилий Трампа

Атака Киева на государственную резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области была направлена не только против российского лидера, но и против главы Белого дома Дональда Трампа, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, Украина саботирует миротворческие усилия президента США.

Это террористический акт, который направлен на срыв переговорного процесса. Направлен он не только лично против президента Путина <…>, но направлено это и против Трампа, направлено это на срыв усилий президента Трампа, с тем чтобы способствовать мирному урегулированию украинского конфликта, — сказал он.

Песков также напомнил о рождественском обращении президента Украины Владимира Зеленского, в котором он высказал пожелания смерти. Имя человека, которому адресованы проклятия, он не уточнил.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что Нью-Дели обеспокоен в связи с сообщениями об атаке ВСУ на госрезиденцию Путина. Он призвал все стороны, участвующие в переговорном процессе по мирному урегулированию на Украине, воздержаться от провокаций.