Врачи обнаружили ребенка в животе женщины во время операции В США врачи удаляли пациентке кисту яичника и нашли в ее животе ребенка

В США врачи обнаружили ребенка в животе 41-летней медсестры Сьюз Лопес во время плановой операции по удалению огромной кисты яичника, передает Huffpost. Мальчик Рю развивался вне матки. Его не заметили во время УЗИ из-за крупного новообразования.

По информации издания, женщина не знала о своем положении, так как не испытывала никаких признаков беременности. Увеличение живота она связывала с кистой.

Хирурги успешно провели операцию, в результате которой удалили новообразование и извлекли здорового ребенка весом 3,6 килограмма. В процессе пациентка потеряла много крови, однако медицинский персонал оперативно остановил кровотечение и провел переливание. Семья Лопес успешно завершила процесс восстановления. Женщина считает своего сына бесценным даром и настоящим чудом.

По словам Джона Озимека, главы отделения родовспоможения в медицинском центре Cedars-Sinai, внематочная беременность случается лишь в одном случае из 30 тыс. При этом возможность выносить ребенка с внематочной беременностью в течение девяти месяцев — явление крайне редкое.

