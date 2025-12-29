Новый год — 2026
29 декабря 2025 в 13:35

Врачи обнаружили ребенка в животе женщины во время операции

В США врачи удаляли пациентке кисту яичника и нашли в ее животе ребенка

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В США врачи обнаружили ребенка в животе 41-летней медсестры Сьюз Лопес во время плановой операции по удалению огромной кисты яичника, передает Huffpost. Мальчик Рю развивался вне матки. Его не заметили во время УЗИ из-за крупного новообразования.

По информации издания, женщина не знала о своем положении, так как не испытывала никаких признаков беременности. Увеличение живота она связывала с кистой.

Хирурги успешно провели операцию, в результате которой удалили новообразование и извлекли здорового ребенка весом 3,6 килограмма. В процессе пациентка потеряла много крови, однако медицинский персонал оперативно остановил кровотечение и провел переливание. Семья Лопес успешно завершила процесс восстановления. Женщина считает своего сына бесценным даром и настоящим чудом.

По словам Джона Озимека, главы отделения родовспоможения в медицинском центре Cedars-Sinai, внематочная беременность случается лишь в одном случае из 30 тыс. При этом возможность выносить ребенка с внематочной беременностью в течение девяти месяцев — явление крайне редкое.

Ранее врач-гинеколог Юлия Лобачева порекомендовала делать тест на беременность в утренние часы. По ее словам, утренняя моча более концентрированная, что лучше подходит для выявления уровня ХГЧ. Эксперт отметила, что важно следовать инструкции при использовании теста, чтобы избежать ложного результата. Неправильный временной промежуток для выдерживания полоски в моче или использование просроченного теста могут привести к ошибке.

США
операции
беременность
младенцы
