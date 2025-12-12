Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
12 декабря 2025 в 13:42

IBA хочет провести боксерский поединок между титулованными бойцами UFC

IBA готова организовать боксерский поединок между Яном и Макгрегором

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев заявил, что организация готова провести боксерский поединок между российским чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петром Яном из России и экс‑обладателем титулов в двух весовых категориях Конором Макгрегором из Ирландии, сообщает пресс-служба. Он отметил, что посмотреть на этот бой будет очень интересно.

Будет интересно посмотреть на этот бой. Международная ассоциация бокса с радостью организовала бы его. Если от них будет согласие, мы готовы, — сказал Кремлев.

7 декабря Ян единогласным решением судей (49-46, 49-46, 48-47) одолел экс-чемпиона легчайшего веса грузина Мераба Двалишвили. Поединок состоялся в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 323. После боя грузинского бойца госпитализировали из-за полученных повреждений. Эта победа стала 20-й в карьере для Яна.

Ранее президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил NEWS.ru, что поединок против Двалишвили был не лучшим в исполнении россиянина. Он предположил, что UFC предложит бойцам незамедлительный реванш.

UFC
Умар Кремлев
смешанные единоборства
Петр Ян
Конор Макгрегор
