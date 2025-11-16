Друг Макгрегора ввязался в массовую драку с командой Махачева и Хабиба Боец Дэнис подрался с членами команды Махачева и Хабиба на UFC 322 в Нью-Йорке

Американский боец Диллон Дэнис, который является другом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Конора Магрегора, устроил драку на турнире UFC 322, сообщает MMA Fighting. По его информации, конфликт вспыхнул между Дэнисом и представителями команды российского бойца Ислама Махачева и экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Американец ввязался в драку прямо перед началом основного карда. Среди участников потасовки оказались в том числе бывший боец ​​UFC Абубакар Нурмагомедов, а также Магомед Зайнуков. Охранники сумели разнять дерущихся до того, как произошедшее попытался остановить директор по развитию бизнеса UFC Хантер Кэмпбелл.

Ранее Хабиб Нурмагомедов на встрече с фанатами сравнил свой знаменитый бой с ирландцем Конором Макгрегором с поездкой на Мальдивы. Поединок состоялся в октябре 2018 года. Россиянин одержал победу удушающим приемом. Всего на счету Нурмагомедова 29 побед в 29 поединках по правилам смешанных единоборств.

До этого Махачев заявил, что для участия в уличной драке взял бы американцев Кейна Веласкеса, Дэниэла Кормье и Нурмагомедова. Он объяснил свой выбор необходимостью иметь в команде «больших» спортсменов. На вопрос о возрасте 46-летнего Кормье боец ответил, что его «можно использовать в качестве щита».