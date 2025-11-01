Бывший чемпион UFC выбрал бойцов для уличной драки Боец ММА Махачев взял бы на уличную драку Веласкеса, Кормье и Нурмагомедова

Российский боец ММА Ислам Махачев заявил, что для участия в уличной драке взял бы американцев Кейна Веласкеса, Дэниэла Кормье и экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. В интервью «Матч ТВ» он объяснил свой выбор необходимостью иметь в команде «больших» спортсменов. На вопрос о возрасте 46-летнего Кормье боец ответил, что его можно пустить вперед и использовать в качестве щита.

Я бы взял Кейна Веласкеса, Дэниэла Кормье и Хабиба Нурмагомедова. Там нужны большие. На улице бороться нельзя, — подчеркнул он.

В мае Махачев освободил титул чемпиона UFC в легком весе в связи с переходом в полусредний дивизион. Его следующий бой запланирован в ночь на 16 ноября в Нью-Йорке, где он встретится с действующим чемпионом UFC в полусреднем весе австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

Ранее Нурмагомедов заявил, что величайшим спортсменом Земли за последние 100 лет является бывший абсолютный чемпион мира по боксу Мохаммед Али. Бывший чемпион UFC в легком весе назвал легендарного боксера настоящим примером для подражания.