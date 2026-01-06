Не менее 14 человек погибли из-за наводнения в Индонезии

В индонезийской провинции Северный Сулавеси из-за внезапного наводнения погибли по меньшей мере 14 человек, передает Reuters. Стихийное бедствие не только унесло жизни людей, но и вызвало масштабные эвакуации.

По информации издания, спасатели эвакуировали 444 жителя из зоны бедствия и разместили их в школах и церквях, где они находятся в безопасности. Также в результате наводнения пострадали 18 человек. Спасательные бригады продолжают искать четверых людей, которые числятся пропавшими без вести. Для устранения последствий наводнения и восстановления дорожных путей, заблокированных грязью и обломками, в пострадавшие регионы оперативно доставлены мощные машины, в том числе экскаваторы.

Ранее в Калифорнии из-за ливней произошло наводнение, в результате которого погиб человек. Мужчина оказался заблокированным в машине, подал сигнал экстренным службам, но, несмотря на предпринятые меры, спасти его не удалось. Специалисты предполагали, что из-за последствий наводнения могут пострадать до 30 млн человек.