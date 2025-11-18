Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 ноября 2025 в 11:40

Глава Дагестана объяснил важность слов Махачева о России

Меликов сравнил слова Махачева о силе России с государственным флагом

США. Нью-Йорк. Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев и австралиец Джек Делла Маддалена (слева направо) во время поединка за титул чемпиона мира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе на турнире UFC 322 США. Нью-Йорк. Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев и австралиец Джек Делла Маддалена (слева направо) во время поединка за титул чемпиона мира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе на турнире UFC 322 Фото: AP/ТАСС
Глава Дагестана Сергей Меликов высоко оценил заявление борца Ислама Махачева о силе России после победы на турнире UFC. В эфире телеканала «Матч ТВ» он подчеркнул, что эти слова имеют огромное символическое значение для всех жителей региона.

Как отметил Меликов, победу чемпиона с интересом наблюдало большинство дагестанцев, а общение в соцсетях во время боя было чрезвычайно активным. Руководитель региона также отметил, что в течение всего дня люди продолжали поздравлять друг друга с успехом известного спортсмена.

Особое внимание глава республики уделил фразе борца о России как о самой сильной стране. Меликов заявил, что данное высказывание для дагестанцев обладает такой же важностью, как и государственный флаг.

Хотелось бы отметить слова Махачева про то, что у нас самая сильная страна, самая сильная республика и самые сильные спортсмены. Они на вчерашний день были определенным девизом. Эта фраза для нас настолько же важна, как наш триколор. Эти слова были произнесены для нас всех, — подчеркнул Меликов.

В заключение он пообещал организовать достойную встречу для чемпиона, предварительно согласовав все детали с ним самим. Он выразил благодарность Махачеву за смелость и патриотичную позицию, проявленную во время нахождения в Соединенных Штатах.

Ранее Махачев завоевал титул UFC в полусреднем весе (77,1 кг), победив австралийца Джека Деллу Маддалену единогласным решением судей. Он стал первым россиянином, сумевшим завоевать чемпионские титулы UFC в двух весовых дивизионах. Турнир UFC 322 прошел в Нью-Йорке. Для 34-летнего Махачева это стал первый чемпионский титул в данной весовой категории. Поединок длился пять раундов и завершился полной победой россиянина на карточках всех арбитров (50-45).

