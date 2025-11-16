Ислам Махачев стал чемпионом UFC в полусреднем весе

Боец смешанного стиля Ислам Махачев завоевал титул UFC в полусреднем весе (77,1 кг), победив австралийца Джека Деллу Маддалену единогласным решением судей. Он стал первым россиянином, сумевшим завоевать чемпионские титулы UFC в двух весовых дивизионах.

Турнир UFC 322 прошел в Нью-Йорке. Для 34-летнего Махачева это стал первый чемпионский титул в данной весовой категории. Поединок длился пять раундов и завершился полной победой россиянина на карточках всех арбитров (50-45).

Российским бойцам прежде удавалось брать титулы лишь в одной весовой категории: Петр Ян становился чемпионом в легчайшем дивизионе, Хабиб Нурмагомедов — в легком, Махачев — также в легком, Магомед Анкалаев — в полутяжелом, Олег Тактаров — в ранних турнирах организации.

Ранее в рамках того же турнира чемпионка Валентина Шевченко из Киргизии успешно защитила титул UFC в поединке с китаянкой Вейли Чжан. Их бой продлился все пять раундов. Победа была единогласно признана судьями, которые выставили одинаковые оценки 50-45 по всем трем картам.