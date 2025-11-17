Два пояса UFC, 1 млрд рублей за карьеру, трое детей: как живет боец Махачев

Ислам Махачев стал первым бойцом из России, выигравшим два чемпионских титула в UFC. Накануне он победил австралийца Джека Маддалену. Что известно об отечественном бойце, сколько денег он заработал в UFC, как его оправдали за допинг — в материале NEWS.ru.

Как Махачев начал заниматься смешанными единоборствами

Махачев родился в Махачкале 27 октября 1991 года. Он учился в 38-й гимназии в одном классе с двоюродным братом Хабиба Нурмагомедова Абубакаром. В возрасте семи лет Ислам начал заниматься тхэквондо, затем перешел в ушу-саньда. Четыре года Махачев тренировался в одном зале с братьями Нурмагомедовыми, после чего занимался вольной борьбой.

Увидев, что Хабиб Нурмагомедов начал выступать в профессиональном спорте, Махачев стал тренироваться в зале отца своего друга — Абдулманапа. Ислам провел первый профессиональный поединок в смешанных единоборствах 1 августа 2010 года в лиге Tsumada Fighting Championship. Боец взял верх над Магомедом Бекболатовым.

В 2011-м Махачев нокаутировал Тенгиза Хучуа. Впоследствии он одержал уверенные победы на турнирах M-1 Global, Tsumada Fighting Championship, ProFC и Lion's Fights. С 2010 по 2014 год Махачев провел 11 боев и не потерпел ни одного поражения. Он также выступал на турнирах по боевому самбо. Боец трижды победил на чемпионатах России, а в 2016 году стал лучшим в мировом первенстве.

Когда боец Махачев подписал контракт с UFC

В 2015 году Махачев подписал контракт с UFC. Первым соперником россиянина в главном мировом промоушене стал американец Лео Кунц. 23 мая 2015 года Ислам победил соперника удушающим приемом на турнире UFC 187. 3 октября 2015-го Махачев потерпел единственное поражение в карьере: на турнире UFC 192 он уступил бразильцу Адриано Мартинсу.

Как бойца UFC Махачева обвинили в употреблении допинга

В апреле 2016 года Махачева отстранили от боев из-за положительной допинг-пробы, в которой были обнаружены следы мельдония. Это вещество запрещено Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Боец объяснил, что принимал мельдоний по назначению врача в декабре 2015 года для лечения аритмии сердца. Он заявил, что прекратил использование препарата до вступления в силу запрета WADA.

«Он принимал до Нового года (2016-го. — NEWS.ru), мы это не скрываем. Это неожиданно, но мы не думали, что мельдоний будет столько держаться в организме. Мы постараемся доказать и показать, что в 2016 году [этот препарат] не принимали. Ничего скрывать не будем», — отметил Абдулманап Нурмагомедов.

После трехмесячного расследования Американское антидопинговое агентство (USADA) полностью оправдало Махачева. Россиянин продолжил карьеру в UFC.

Болельщики во время боя Ислама Махачева в 2015 году Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Как боец Махачев завоевал два чемпионских пояса UFC

22 октября 2022 года Махачев завоевал титул чемпиона UFC в легком весе, победив бразильца Чарльза Оливейру. Бой завершился во втором раунде удушающим приемом. Поединок прошел на турнире UFC 280 в Абу-Даби.

11 февраля 2023 года Махачев защитил чемпионский титул, победив австралийца Александра Волкановски единогласным решением судей. Сразу после боя оба спортсмена договорились о реванше. 21 октября 2023-го россиянин вновь одолел австралийца и повторно защитил чемпионский титул UFC. Поединок прошел в Абу-Даби и завершился нокаутом в первом раунде.

В ноябре 2023 года Махачев занял первое место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории, обойдя экс-чемпиона в тяжелом весе Джона Джонса. Первая схватка россиянина с Волкановски была признана лучшим боем года на церемонии вручения наград World MMA Awards.

1 июня 2024 года на турнире UFC 302 Махачев провел третью успешную защиту титула чемпиона UFC, победив американца Дастина Порье. В конце пятого раунда россиянин завершил бой удушающим приемом. Эта победа стала для Махачева 14-й подряд в UFC, благодаря которой он превзошел достижение Хабиба Нурмагомедова (13 побед) и установил новый рекорд по продолжительности успешной серии в легкой весовой категории.

В январе 2025 года российский боец в четвертый раз защитил титул UFC. Он одержал победу удушающим приемом над бразильцем Ренато Мойкано. Впоследствии Махачев заявил, что мечтает о чемпионском поясе в двух весовых категориях промоушена.

Боец смешанного стиля экс-победитель Bellator Андрей Корешков высказал мнение в беседе с NEWS.ru, что Хабиб Нурмагомедов сильнее Махачева. При этом он назвал их абсолютно разными бойцами.

«Мы никогда не узнаем, каким был бы бой между ними. Наверное, они бы никогда не подрались в реальности. Оба опасны друг для друга. Даже если мы уберем момент, что они знают друг друга наизусть, вместе росли и тренировались, Хабиб посильнее», — сказал Корешков.

16 ноября Махачев завоевал титул UFC в полусреднем весе (77,1 кг), победив австралийца Джека Деллу Маддалену единогласным решением судей. Поединок состоялся в Нью-Йорке. Ислам стал первым россиянином, завоевавшим чемпионские титулы UFC в двух категориях — легком и полусреднем весе.

Джек Делла Маддалена и Ислам Махачев на турнире UFC 322, 15 ноября 2025 года Фото: Louis Grasse/Zuma/TASS

«У нас самая сильная страна, самая сильная республика, самые лучшие борцы», — сказал Махачев после победы.

Боец провел в UFC 18 поединков, в которых одержал 17 побед.

Незадолго до боя Махачева против Маддалены друг бывшего чемпиона промоушена Конора Магрегора Диллон Дэнис устроил потасовку с представителями команды российского спортсмена. Среди участников драки оказались Абубакар Нурмагомедов и Магомед Зайнуков. Охранники разняли оппонентов. Президент UFC Дана Уайт пожизненно запретил Дэнису посещать турниры промоушена.

Сколько боец Махачев заработал в UFC

По данным Sporty Salaries, за бой с Маддаленой Махачев заработал $3,32 млн (243 млн рублей). Россиянин получил $800 тыс. (65 млн рублей) за выход на поединок, $2,5 млн (203 млн рублей) — бонус с продаж PPV (Pay-per-view — система, позволяющая зрителям приобретать трансляции на конкретные события) и $32 тыс. (2,6 млн рублей) от спонсоров.

По информации «РБК-Спорт», за карьеру в UFC Махачев заработал $14,5 млн (1,1 млрд рублей). Ислам обошел всех россиян по доходам в промоушене. По данным Give me Sport, в марте 2025 года Махачев попал в топ-20 самых высокооплачиваемых бойцов в истории UFC с общим заработком в размере $8,8 млн (698 млн рублей).

Что известно о личной жизни бойца UFC Махачева

В марте 2021-го Махачев вернулся в промоушен после вынужденной паузы, продлившейся полтора года. Через месяц он сыграл свадьбу в одном из ресторанов Дагестана. На торжество были приглашены самые близкие люди из окружения спортсмена, в том числе Хабиб Нурмагомедов.

Махачев не планировал афишировать новый статус. Информация о свадьбе бойца распространилась в СМИ после того, как его начали поздравлять друзья в соцсетях. Однако лицо супруги спортсмена разглядеть не удалось — оно было скрыто на фотографиях за торжественным нарядом.

В январе 2025 года Махачев в беседе с бывшим чемпионом UFC Деметриусом Джонсоном заявил, что у него трое детей.

Ислам Махачев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Девочка, мальчик и мальчик. Последний сын родился 10 дней назад», — сказал Махачев.

По словам бойца, в детстве он посещал чужие свадьбы вместе с другом Тагиром Уланбековым. Они представлялись танцорами, чтобы поесть. Однажды молодых людей выгнали с праздника из-за того, что Тагир решил станцевать.

«Аккуратно пришли дети, сели, покушали — лет 10–15 назад было. Зачем идти туда и танцевать ему? Из-за этого весь балаган и получился», — рассказал Махачев в интервью UFC Russia.

Как боец UFC Махачев проводит свободное время

За пределами октагона Махачев предпочитает конные прогулки и поездки на мотоциклах.

«Пацаны часто в отеле любят лежать, отдыхать. А мне нравится активный отдых. У меня первый мотоцикл стоил 200 тыс. рублей, а вся защитная экипировка была немного дороже. Я создал все условия, уповаю на Всевышнего и катаюсь спокойно», — заявил Махачев.

Ислам Махачев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В феврале 2022-го боец сообщил, что владеет мотоциклом Husqvarna TE-300 (приблизительная стоимость составляет 1,6 млн рублей). Махачев отметил, что не хочет приобретать другой байк, поскольку считает данную модель одной из лучших.

Ислам трепетно относится к лошадям. По данным СМИ, у него их не меньше шести. Средняя цена одной лошади составляет 500 тыс. рублей.

