16 ноября 2025 в 12:25

«У нас самая сильная страна»: Ислам Махачев о своем триумфе в UFC

Ислам Махачев назвал Россию самой сильной страной после победы в UFC

Ислам Махачев
Боец смешанного стиля Ислам Махачев назвал Россию самой сильной страной после завоевания титула UFC в полусреднем весе (77,1 кг) на турнире в Нью-Йорке. Он стал чемпионом в бою с австралийцем Джеком Деллой Маддаленой единогласным решением судей. Видео с комментарием спортсмена появилось в Telegram-канале UFC.

У нас самая сильная страна, самая сильная республика, самые лучшие борцы, — отметил боец.

Поединок длился пять раундов и завершился полной победой Махачева на карточках всех арбитров (50-45). Для 34-летнего спортсмена это была первая победа в полусредней категории. Теперь он первый россиянин, покоривший два весовых дивизиона UFC.

Российским бойцам прежде удавалось брать титулы лишь в одной весовой категории: Петр Ян становился чемпионом в легчайшем дивизионе, Хабиб Нурмагомедов — в легком, Махачев — также в легком, Магомед Анкалаев — в полутяжелом, Олег Тактаров — в ранних турнирах организации.

Ранее в рамках того же турнира чемпионка Валентина Шевченко из Киргизии успешно защитила титул UFC в поединке с китаянкой Вейли Чжан. Их бой продлился все пять раундов. Победа была единогласно признана судьями, которые выставили одинаковые оценки 50-45 по всем трем картам.

