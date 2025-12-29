«Ушли мои две партнерши»: Мария Аронова о смерти Веры Алентовой

Народная артистка России Вера Алентова была великой женщиной, заявила российская актриса театра и кино Мария Аронова. На прощании с коллегой в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина она отметила, что в 2025 году из жизни ушли сразу две ее партнерши, в том числе Лариса Голубкина. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, их смерть является настоящей катастрофой.

Ушла великая женщина, у которой я училась. Мы работали в этом театре 12 лет подряд. Ушли мои две партнерши: сначала Лариса Ивановна Голубкина, теперь Вера Валентиновна [Алентова]. Великая женщина, человек, который показывал, как должна работать актриса, правильно воспитанная, правильно относящаяся к своему делу. Царствие ей небесное. Она так хотела не мучиться, вот Боженька, видно, услышал. А для нас всех это, конечно, катастрофично. Я и себе, и вам всем очень сочувствую, — сказала она.

Ранее российский актер и кинорежиссер Александр Панкратов-Черный пришел на прощание с народной артисткой России Верой Алентовой. На траурной церемонии его запечатлели с большим букетом белых цветов.