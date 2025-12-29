Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 12:39

«Ушли мои две партнерши»: Мария Аронова о смерти Веры Алентовой

Мария Аронова назвала катастрофой смерть Веры Алентовой

Мария Аронова Мария Аронова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Народная артистка России Вера Алентова была великой женщиной, заявила российская актриса театра и кино Мария Аронова. На прощании с коллегой в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина она отметила, что в 2025 году из жизни ушли сразу две ее партнерши, в том числе Лариса Голубкина. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, их смерть является настоящей катастрофой.

Ушла великая женщина, у которой я училась. Мы работали в этом театре 12 лет подряд. Ушли мои две партнерши: сначала Лариса Ивановна Голубкина, теперь Вера Валентиновна [Алентова]. Великая женщина, человек, который показывал, как должна работать актриса, правильно воспитанная, правильно относящаяся к своему делу. Царствие ей небесное. Она так хотела не мучиться, вот Боженька, видно, услышал. А для нас всех это, конечно, катастрофично. Я и себе, и вам всем очень сочувствую, — сказала она.

Ранее российский актер и кинорежиссер Александр Панкратов-Черный пришел на прощание с народной артисткой России Верой Алентовой. На траурной церемонии его запечатлели с большим букетом белых цветов.

Мария Аронова
Лариса Голубкина
Вера Алентова
актрисы
знаменитости
смерти
прощания
похороны
Замира Евтых
З. Евтых
Виктория Колодонова
В. Колодонова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Она мечтала уйти быстро»: Меньшова о последних днях жизни Алентовой
«Их бросало в нищету»: Панкратов-Черный о жизни Алентовой и Меньшова
Путин перевел домовые чаты в мессенджер MAX: что известно, новый закон
«Не хватило спортивной злости»: Карякин об игре шахматиста Артемьева на ЧМ
Песков раскрыл, состоится ли телефонный разговор Путина и Зеленского
Появились детали разговора Путина и Трампа
Профайлер раскрыл, в каком состоянии Зеленский общался с Трампом
Развод с молодой женой, абьюз, любовь к Украине: как живет Виктор Логинов
Кремль отказался комментировать создание ЗСТ в Донбассе
В Кремле сообщили о серьезном недовольстве в странах Европы
«Мое плечо — это твое плечо»: Михайлов обратился к Меньшовой
Адвокат ответил, может ли Лурье принудительно выселить Долину из квартиры
Карякин поздравил шахматистку Горячкину с победой на ЧМ по рапиду
Кремль не понял сути «план Б» Зеленского
В Кремле оценили перспективы грядущих выборов в Европе
Слезы Меньшовой, венки от Путина, гроб в цветах: фото прощания с Алентовой
В Кремле оценили слова Трампа о скором завершении украинского конфликта
Фигуристка Мишина оценила поведение Галлямова
Россиян попросили отказаться от новогодних фейерверков
«В самое ближайшее время»: Кремль о контактах Путина и Трампа
Дальше
Самое популярное
Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно
Общество

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.