29 декабря 2025 в 12:42

«Поражение в 153 районах»: в Минобороны рассказали об успехах ВС России

МО: ВС России нанесли удары по позициям ВСУ и наемников в 153 районах

Истребители Су-30СМ ВКС РФ Истребители Су-30СМ ВКС РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
ВС РФ поразили пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах, сообщили в Минобороны РФ. Использовались для этого силы оперативно-тактической авиации, ракетных войск, ударные БПЛА и артиллерия.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах, — сказали в министерстве.

Также стало известно, что за минувшие сутки силы ПВО сбили в зоне СВО две оперативно-тактические ракеты «Гром». Также были ликвидированы 140 беспилотников ВСУ самолетного типа. Кроме того, по данным оборонного ведомства, российские бойцы освободили населенный пункт Диброва в ДНР. В операции приняли участие военнослужащие группировки войск «Запад».

Появилась информация и о том, что подразделения российской группировки «Запад» за сутки отразили две попытки прорыва к Купянску со стороны украинских формирований, включающих иностранных наемников. Атаки были отбиты в районах населенных пунктов Паламаревка и Благодатовка.

Минобороны РФ
наемники
ВСУ
СВО
