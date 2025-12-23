Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 декабря 2025 в 13:27

Непобежденного российского бойца исключили из UFC

UFC не стала продлевать контракт с россиянином Фахретдиновым

Ринат Фахретдинов Ринат Фахретдинов Фото: Andrey Titov/Business Online/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Российского бойца смешанного стиля Рината Фахретдинова исключили из списка участников Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), сообщает UFC Roster News в соцсети Х. Россиянин дебютировал летом 2022 года. На его счету в организации шесть побед и одна ничья. Спортсмен подчеркнул, что его никто не увольнял, а исключение из списка связано с окончанием срока действия контракта.

Последний поединок состоялся 6 сентября. Фахрендинов взял верх над шведом Андреасом Густафссоном на турнире UFC Fight Night. Бой завершился досрочно после технического нокаута на 54-й секунде встречи. Всего в MMA на счету россиянина 24 победы и одно поражение.

Да, информация достоверная, но есть одна помарочка. Нас никто не увольнял, у нас просто закончился контракт. И там по определенным причинам его не продлили. Есть маленькие нюансы, которые я не могу рассказать. Для этого нужно целый подкаст записать, чтобы рассказать все детали, — рассказал спортсмен в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что комиссия Российской федерации баскетбола (РФБ) отстранила на два года игроков брянской «Десны» Сергея Жулькова и Ивана Мохнарылова. Причиной стало участие в ставках на матчи Газпромбанк Кубка России. Срок дисквалификации продлится до 8 декабря 2027 года.

спортсмены
бойцы
контракт
UFC
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван топ-5 артистов с самими дорогими новогодними прайсами
Россиянам рассказали, как изменятся цены на новогодние сладкие наборы
Экс-депутат Рады усомнился в словах Зеленского о «секретных» гарантиях США
В Госдуме объяснили причину одной из самых сильных атак ВС РФ на Украину
Подросток жестоко зарезал мать и несколько раз воткнул нож в младшего брата
Массовое бегство ВСУ, прорыв ВС РФ: где началось новое наступление 23 декабря
Окна и здоровье: влияние свежего воздуха, света и температуры на организм
Киркоров, Басков, Лепс и никакой Пугачевой: каким будет Новый год на ТВ
Хадж: история, правила и запреты главного исламского паломничества
В Кремле оценили последствия замедления иностранных мессенджеров
Курьеры начали «доставлять» детей в сумках
Политолог рассказал, когда США войдут в энергетические проекты России
Названо имя нового посла России в Чехии
Канделаки отказалась вырезать Долину из новогоднего шоу
Россиянам раскрыли минимальный размер пенсий в 2026 году
Стало известно, что может грозить Украине за введение санкций против КНР
Лукашенко призвал выставить счет за геноцид белорусов
Кардиолог перечислила назвала главный признак холодовой стенокардии
Россияне выбрали главных героев 2025 года
Где в России платят за первенца больше всего: какой регион, сколько выплата
Дальше
Самое популярное
Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.