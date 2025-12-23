Непобежденного российского бойца исключили из UFC

Российского бойца смешанного стиля Рината Фахретдинова исключили из списка участников Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), сообщает UFC Roster News в соцсети Х. Россиянин дебютировал летом 2022 года. На его счету в организации шесть побед и одна ничья. Спортсмен подчеркнул, что его никто не увольнял, а исключение из списка связано с окончанием срока действия контракта.

Последний поединок состоялся 6 сентября. Фахрендинов взял верх над шведом Андреасом Густафссоном на турнире UFC Fight Night. Бой завершился досрочно после технического нокаута на 54-й секунде встречи. Всего в MMA на счету россиянина 24 победы и одно поражение.

Да, информация достоверная, но есть одна помарочка. Нас никто не увольнял, у нас просто закончился контракт. И там по определенным причинам его не продлили. Есть маленькие нюансы, которые я не могу рассказать. Для этого нужно целый подкаст записать, чтобы рассказать все детали, — рассказал спортсмен в Telegram-канале.

